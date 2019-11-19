德風電開發商籲政府盡快公布區塊開發計畫 明年Q2確定容量分配

風場開發商德國安能集團 (EnBW) 子公司安能亞太今 (19) 日呼籲政府，台灣若要延續離岸風電產業能量，第三階段區塊開發政策應於明年第 2 季確定容量分配，才可達到 2026 年準時併網、在地供應鏈參與亞太市場、綠電市場成形等三大目標。

安能亞太表示，以安能在歐洲市場的經驗，一般風場在確定獲配容量數目後，才會開始風場工程籌畫與施作，而從開始規劃到風場完工為止，平均須耗時至少 4 年半；在台灣，因應國產化需求，須額外花 2 年時間培養在地供應鏈。

因此，安能亞太以台灣專案規畫時間推估，呼籲政府應盡早公布下一階段開發計畫，以在明年第 2 季完成電網容量分配，才有較足夠的時間，讓預定 2026 年併網的風場準時完工。

安能亞太也認為，在地產業鏈建立後，須向外擴展、參與鄰近亞太國家的離岸風電市場，才能讓台灣產業鏈持續發展。而考量在地供應鏈須 2 年的訓練期，且應至少釋出一定的容量，才能促進在地產業鏈投入開發，因此在明年第 2 季完成容量分配，才能讓本土供應鏈在 2022 年後，開始參與其他亞太市場專案開發。

另一方面，由於綠電交易須先確認賣方所擁有的電網配置容量，才能進一步與企業談購電合約。安能亞太表示，盡快完成區塊開發容量分配，才有辦法讓台灣企業盡早獲得合格綠電來源，維持各行各業的出口競爭力。

安能亞太所參與的海鼎計畫 (Formosa III) 已通過環評，但還未在前兩階段獲配風場開發資格，因此呼籲政府盼能盡快公布第三階段開發細節，安能亞太強調，目前持續與本土供應商針對業務範疇及產能密切洽談，為參與第三階段開發做足準備。