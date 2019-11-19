台積電股價再衝高 市值突破8.1兆元 雙續創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)7 奈米訂單超預期，外資看好，第 4 季營運可望超越財測，明年第 1 季營收季減幅也將縮減至個位數，營運動能強勁，推升本周股價再攻高，今 (19) 日開盤站上 312.5 元，市值攀升至 8.1 兆元，雙雙續寫新猷。

台積電董事長劉德音日前表示，台積電已為 2020 年做好準備，將進行大幅投資產能佈建，明年半導體業雖仍充滿挑戰，但台積電擁有先進製程技術，且適逢 5G 轉換的一年，乘著 5G 潮流，對台積來說，將會是蠻好的、大大成長的一年。

台積電 10 月營收達 1060.4 億元，創歷史次高，受惠蘋果新機 iPhone11 需求熱絡，拉貨力道強勁，加上高速運算動能續強，營收續站穩千億元之上，月增 3.8%，年增 4.4%；前 10 個月累計營收 8587.88 億元，年增 1.8%。

據台積電財測，第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

不過，外資指出，往年第 4 季手機拉貨力道將下滑，但據台積電財測，第 4 季營收將優於第 3 季，且 10 月營收持續站穩千億元大關，寫下單月歷史次高的好成績，顯示 7 奈米訂單表現超乎預期，看好第 4 季營運表現可望優於財測。

外資也看好，明年首季在 5G 基地台、超微和輝達新晶片挹注下，營運將淡季不淡，營收季減幅可望縮減至個位數，優於往年同期的季減 10-12%。