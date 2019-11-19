譜瑞蟬聯IC設計獲利王 股價強漲攀歷史新高

隨著財報季結束，資金開始回流中小型績優股，高速介面 IC 廠譜瑞 - KY(4966-TW) 前 3 季財報表現亮眼，每股純益達 23.58 元，穩居獲利王寶座，今 (19) 日股價開高走高，強漲逾半根漲停板，盤中股價最高達 645 元，創下歷史新高。

譜瑞第 3 季受惠高速傳輸介面 IC 需求強，加上產品組合持續優化，毛利率已連 2 季創新高，營收、獲利同步成長，同時譜瑞也因第 3 季營運表現亮眼，帶動前 3 季營收、獲利攀上歷史新高。

譜瑞第 4 季高速傳輸介面 IC 續強，時序控制 IC、觸控 IC 則受淡季影響，拉貨力道趨緩，整體毛利率可望維持上季高檔，譜瑞估，營收估季減 4-13%，年減 4-13%，毛利率 41-44%。

高速介面傳輸 IC 方面，譜瑞 PCIe Gen 4 先前已切入資料中心，本季開始發酵，至於新款 PCIe Gen 5 則因應客戶需求，採用先進製程，並在明年初問世，可望為明年營運挹注活水。

整體而言，譜瑞搭上電競、高速傳輸熱潮，今年時序控制 IC 即受惠電競需求，螢幕刷新率漸增，帶動今年 eDP 1.4 出貨超越 eDP 1.2，高速傳輸介面 IC 則隨著 5G 開始發酵，傳輸量大增，推動資料中心需求增加，也預期未來應用將延伸至 PC、筆電、車用等市場。