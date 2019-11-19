盤前財經大事搶先讀2019年11月19日

鉅亨網新聞中心 2019年11月19號8點2分

今日操盤前瞻

法說會：年興、敬鵬、盛達、聯合再生、康控 - KY、松翰、精誠、可寧衛

除權息：華研

新股掛牌：穎崴

川普今年二度會鮑爾 談貿易與負利率

週一 (18 日) 美國總統川普與聯準會主席鮑爾 (Jay Powell) 於白宮舉行私下會談，討論範圍包含美國經濟成長、就業與通膨。閱讀全文...

三度續命！美對華為豁免令再延 90 天

華為臨時許可證於 11 月 19 日屆滿，美國商務部長週一 (18 日) 再度鬆手，將華為的臨時通用許可證 (TGL) 延長 90 天，這是華為第三度獲得喘息的機會。閱讀全文...

〈國泰金法說〉香港反送中衝突越演越烈 備妥三對策因應

香港反送中警民激烈衝突成為「香港日常」，國泰金總經理李長庚表示，為確保香港員工安全，目前允許員工可在家辦公，同時為維護客戶權益因應風險控管，將研議針對壽險投資、銀行授信進行調整，必要時不排除由台灣發動備援因應，確保交易不中斷。閱讀全文...

〈台泥集團法說〉台泥董座張安平保守看明年 估與今年不會差太多

台泥 (1101-TW) 昨 (18) 日召開法說會，去年純益創高，董事長張安平認為，今年獲利不會比去年差到哪裡，應還過得去，明年中國市場雖有公共建設等需求支撐，但南方有新產能加入，對營運保守看待，估不會與今年差太多。閱讀全文...

搶攻 5G！專家：中國 5G 基建支出大幅超美 約至少數 10 億美元

在《CNBC》於中國廣州南沙區舉行的全球科技大會 (East Tech West) 上，Silicon Dragon Ventures 創辦人 Rebecca Fannin 表示，目前中國在 5G 基礎建設方面花費已超出美國達數十億美元，甚至達數千億美元，雙方的差距顯而易見。閱讀全文...