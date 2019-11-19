台股盤前─外資看多台股 指數喊萬三但缺了這個可就不行

在外資仍看多台股，美系外資對於 2020 年台股指數上看 1 萬 3000 點，而就近期來看，國泰證期顧問處協理簡伯儀今 (19) 日早晨指出，外資偏多心態不變，加上中美貿易有趨於和緩的跡象，也使短期內台股指數仍有上漲空間。

簡伯儀強調，在台股指數技術面上 KD 值在低檔交叉向上同時，但最重要的是量能要補上，否則將導致形成指數上漲、量能卻萎縮的「價量背離」局面，對於台股是絕對不利。

台股前景獲外資看好的同時，今晨收盤的美股表現也不差，美商務部再度鬆手，將華為的臨時通用許可證 (TGL) 延長 90 天，3 度延後對華為標售令的實施時間，這也和緩了投資者對美中貿易緊張局勢的最新擔憂，激勵半導體類股收斂跌幅。

美股今晨指數收盤表現上，標普 500 指數上漲 1.57 點，或 0.05%，收 3122.03 點。那斯達克指數上漲 9.11 點，或 0.11%，收 8549.94 點。美股道瓊指數上漲 31.33 點，或 0.11%，收 28036.22 點。費城半導體指數下跌 4.15 點，或 0.24%，收 1738.78 點。

證券分析師黃漢成說，目前進入 11 月中，在總統大選選前將不會出現股市的大壞表現，同時，12 月又有集團股作帳、法人作帳行情，目前新台幣小升、外資續買超台股之下，接下來的台股將仍然維持震盪向上的格局，可能突破前高。

黃漢成看好，台積電 (2330-TW) 擴廠效應所帶動的軟、硬體需求，所帶動的包括漢唐 (2404-TW)、信紘科 (6667-TW)、大綜 (3147-TW) 等。

在 CCL 類股今年前 3 季的表現，每股純益都有超過 5 元的表現，外資再度關注台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)。

在市場消息方面，今年前 3 季稅後純益大增 602 倍，每股純益 1.2 元的 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 將司開法人說明會。