【群益投顧】指數開高震盪後量縮走堅，月線持續上揚至11447 點，多方挑戰前高機會仍大

一、盤勢分析

美國零售銷售數據優於預期、美中貿易協議即將簽定，美股四大指數同步創歷史新高，蘋果 iPhone11 銷售優於預期與 5G 手機即將帶來的超級週期需求。應用材料財報揭露 2020 年 1Q 財測遠高於市場預期，半導體景氣持續復甦，應用材料股價大漲，費半指數再創新高。加權指數開高後震檔但持續走堅，旺宏、南亞科、華邦電等記憶體族群集體走高，漢唐、樺漢、信紘科、京鼎等設備相關股票則是持續走強，新普、優群、台燿、統新等中小型電子股也是強勢上漲，亞洲各國股市上漲居多，終場台股上揚 74 點，漲幅 0.64%，收在 11599 點，成交量降為 1084 億元。

二、盤勢預估

台股上週未再跌破 11409 點低點，指數來回震盪但都能守穩於月線之上，目前月線已持續上揚至 11447 點，短中長期均線持續向上，美股四大指數又再創歷史新高，本週台股仍有機會上探前高 11668 點。

漢唐（2404) 第三季稅後淨利 5.66 億元、季減 24.7%，EPS2.97 元。累計前三季每股淨利 10.67 元，前 10 月營收 188.55 億元，年增 46.72%，已超越 2018 年的 181.3 億元，2019 年營收將再創歷史新高紀錄。漢唐今年台灣市場接單續強，目前在手訂單金額近 600 億元，2020~2021 兩年進入工程款認列高峰期，明年營運表現可望優於今年再創新高紀錄。

旺宏 (2337)10 月營收 36.6 億元，月減 27.8%、年減 5.9%。前 10 月營收 290.8 億元，年減 8.7%。前三季稅後盈餘 22.6 億元，年減 63.1%，EPS 為 1.23 元。展望第四季，最新的 19 奈米生產單層式 Flash 已在 3Q 小量出貨，看好明年的成長力道。

新普（6121) 第三季歸屬母公司淨利 12.3 億元，季增率達 42.5%，單季獲利新高，EPS6.64 元，也創新高紀錄，新普公告 10 月營收 72 億元，再創歷史新高紀錄，月增 2.2%，年增 13.5%。公司轉型電動車、自動化設備以及資料中心備援電池等已見成果，新普已掌握資料中心備援電池兩大客戶，其中之一第四季開始大量出貨。第四季為旺季營運可望續創高峰。

半導體設備廠京鼎 (3413) 第三季 EPS2.1 元，今年以來單季最佳，今年前三季 EPS4.54 元。第三季營收 17.64 億元，季增 6.34%，毛利率上升至 23.5%，10 月營收 6.8 億元，月增 10.41%，年增 2.18%。展望第四季，進入設備傳統出貨旺季，整體業績可望持續向上，明年半導體設備業務可望比今年轉佳。

三、強勢股

電子：

樺漢 (6414)、欣興 (3037)、京鼎 (3413)、南亞科 (2408)、優群 (3217)。

非電：

鈺齊 - KY(9802)、大學光 (3218)、喬山 (1736)、信昌化 (4725)、錩泰 (1541)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據