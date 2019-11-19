台股盤中－台積、鴻海強撐 穩住11600點之上 慎防櫃買指數翻黑干擾

台股今 (19) 日小漲 8.7 點開出，一開盤就收復 11600 點，在台積電、鴻海等權值股穩盤下，加上印刷電路板、5G 表態，台股擺脫早盤微幅亂流，最高漲到 11639.79 點，穩步紅盤；不過值得留意的是，櫃買指數逆勢翻黑，留意法人操作是否出現買大不買小。

美股指數再創高，帶動台股早盤翻紅，鴻海上揚約 2% 功不可沒，台積電最高也漲到 314 元，再創歷史新天價，儘管大立光小跌，但在鴻海領軍下，電子五哥華碩、廣達、英業達、仁寶等，都是撐盤要角。

印刷電路板仍是盤面焦點，寶得利亮燈漲停，友銓勁揚超過 4%，景碩、先豐、柏承、合正等都上漲 1-2%；5G 概念股也穩定攻堅，光環、環宇 - KY、亞太等都上漲超過 2%。

值得留意的是，櫃買指數中占權值的宏捷科、穩懋、環球晶等都湧現賣壓，櫃買指數盤中更翻黑下殺，最低打到 143.53 點，跌破 10 日線。

台股今日預估量約 1100 億元，市場觀望氣氛濃，由於財報公布已告一段落，財報空窗期間，多頭資金進駐有題材、具基本面支撐的權值股，要留意櫃買的中小型股漲多拉回，短期若要攻克前波高點約 11668 點，需要攻擊量放大到 1300 億元，且外資持續助攻才有贏面。