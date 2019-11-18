台股盤後－台積電尾盤擁逾5000張大量 甩尾收最高11599點

受美股四大指數創新高，台股今 (18) 日以小漲 11543 點開出，尾盤在台積電大單拉抬逾 5000 張情勢下，指數急拉，收在今日最高點 11599.78 點，上漲 74.18 點或 0.64%，離 11600 點關卡僅差一步之遙，惟台指期本周三結算，觀望氣氛濃，成交量縮至 1085.65 億元。

觀察權值股表現，台積電尾盤爆出逾 5000 張大單，收今日最高 311 元，上漲 4 元或 1.3%；鴻海力守 90 元關卡，終場收漲 90.5 元、漲幅 0.44%；大立光則在盤中震盪，漲幅 0.11%。

其他權值股方面，新普漲幅逾 5%，欣興、台達電、臻鼎 - KY、鴻準表現也不俗。

記憶體廠看好市況回溫，旺宏因外資調升目標價，股價開高走高，收在 31.85 元，漲幅逾 8%，重返 10 日線，也帶動族群同步走揚，華邦電漲幅逾 3%，南亞科躍過 5 日線、月線，晶豪科、南茂、群聯、力成均收紅盤。

PCB 族群表現活躍，定穎收漲 5.9%，台表科漲幅逾 4%，南電、建鼎、台郡、燿華、金像電、景碩整幅逾 1%。

個股方面，茂林 - KY 因轉投資公司頎茂光電未能及時提供同期間財務報表，使得第 3 季合併財報會計師出具保留意見，明 (19) 日被列為全額交割，今日股價跌破百元，重挫逾 8%。

法人表示，美中貿易戰進展樂觀，加上全球央行寬鬆政策，帶動資金行情，而台股挾選舉行情，指數維持高檔，仍有機會穩定向上。