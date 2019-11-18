【群益證券】群益權證週報

出處 / 群益金鼎證券 衍生性商品部

臺灣股市上週五 (11/15) 在台積電帶領下，鴻海、大立光 (3008-TW) 維持紅盤，可成 (2474-TW) 大漲、IC 設計、PCB，以及傳產股加入戰局，大盤上攻帶動週線留長下影線，指數重回 11,500 點。唯從週報酬率與 K 線的觀點，連續四週的上漲走勢告終，同時外資在週三 (11/13) 出現賣超，結束了連續 22 個交易日的買入。隔日雖又恢復買超，但市場在本週出現了必要休整，若技術面觀點來看，月線決定了拉回型態的下限，12 日線則決定是否重啟短期攻勢。

由於大盤相對進入整理，電子通路與水泥表現最佳，上市的電腦與週邊設備、半導體、上櫃的網通與零組件、傳產的汽車、食品與造紙在本週相對強勢。權證發行標的中，世芯 - KY(3661-TW)、華通 (2313-TW)、博智(8155-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、原相(3227-TW)、晶電(2448-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、樺漢(6414-TW)、鈺太(6679-TW)、台光電(2383-TW)、祥碩(5269-TW) 及欣興 (3037-TW) 股價表現相對為佳，IC 設計與 PCB 族群提供較多的觀察機會。

權證市場量縮整理 華通出現獲利滿下的偏空操作

大盤整理結構的同時也帶動權證市場成交量大幅萎縮，日均量下降到 25.13 億，日減逾 8 億，成交市占逾 1% 的標的也銳減到 16 檔。鴻海 (2317-TW)、台積電(2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 仍居前三大，其他交易市占比上升的標的包括華通、欣興、臻鼎 - KY(4958-TW)與原相等，另外國巨 (2327-TW) 本週雖因購併案少 1 個交易日，成交市占比反上升到 1.5%。整體權證部位變動方面，市場加碼認購 15.5 萬張，增持權利金 9,700 萬，減碼認售權證近 1.9 萬張，權利金約 1,100 萬，合計看多交易 1.09 億，權利金增加近 0.86 億。

投資人看多交易以原相、元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、康友 - KY(6452-TW)三檔逾 2,000 萬最多，聯發科與臻鼎 - KY 也都超過 1,900 萬。雙鴻 (3324-TW)、聯亞(3081-TW)、康控 - KY(4943)、GIS-KY(6456-TW)、瑞昱(2379-TW)、同欣電(6271-TW)、健策(3653-TW)、大立光、環球晶(6488-TW)、宏捷科(8086-TW)、樺漢(6414-TW)、義隆(2458-TW) 與鈺太 (6679-TW) 看多交易均達千萬以上，其他如景碩 (3189-TW)、南亞科(2408-TW)、為升(2231-TW)、旺宏(2337-TW) 與群創 (3481-TW) 也都有 800 萬以上偏多操作金額。

權證看空交易以華通的 9,300 萬最多，國巨、緯穎 (6669-TW)、瀚宇博(5469-TW)、和碩(4938-TW) 逾 2,000 萬，台積電、健鼎 (3044-TW)、新日興(3376-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 與新普 (6121-TW) 超過千萬，良維 (6290-TW)、力山(1515-TW)、群聯(8299-TW) 與智易 (3596-TW) 等達 800 萬。各別標的認購權證加減碼原則上決定了投資人多空行為，華通的認售加碼 1,400 萬最多，認購大舉停利達 7,900 萬，雙重效果帶動了市場在股價上漲過程中，權證投資人出現的大金額偏空操作。

美股雖上漲 但其他主要市場似未出現搭配的趨動力

週五 (11/15) 美股再度出現創新高的上漲，形成了 11/7 以後高位整理的再次向上突破，市場對應的避險性資產如黃金、美國公債與日圓也都走弱，但包括油價在內，我們都難以判斷是否出現趨勢性走勢。每日的強弱勢符合市場互動的基本原則，但並非趨動性拐點產生。價格型態上，美股是持續進行高位突破，以此觀點，即便不考慮其他市場的互動，理應持續尊重股市的價格突破，特別在蘋果創新高下，台股的權證交易自然有機會從本週的整理轉變為隔週增加拋補，且輪動族群較易觀察的預期。

然上週國際盤的波動因素仍是高度受美中貿易談判進程的影響，對照在其他避險性與風險性資產的表現，市場被迫檢視價格動能以外的因素，香港問題無疑是一朵烏雲。從國際金融市場的角度，香港具有難以替代的角色，這也使得各國在香港問題上其實是相對自制的批判，本文在不涉及價值判斷下，仍不得不檢視中大及理工大學事件對中美貿易談判進程的影響。

用權證或選擇權買方策略替投資組合加一道保險

中大及理工大學事件對美國參院通過香港法案若成為催化劑，我們難以猜測美國參院通過香港法案下，即便仍有參眾院協調與總統正式簽署等流程，但中方能否在此情境與美方完成關稅與貿易的協議。過去我們的立場是以市場價格動能為判斷基礎，認為貿易戰的實質影響力待商榷，解決方案完全可期待，金融市場本唯價量是問，無需過度揣測。然而現階段，我們對此事件作出調整，美中政府間應該都需要儘快達成協議以形成既成事實，避免國會的決議造成不確定性。從部位管理與操作的立場，在此一變數下，雖然我們依然以股市的技術面作為操作依據，但投資人或交易者對於選擇權 (買入賣權) 與權證 (認售) 買方策略放入投資組合中的必要性增加，以作為對抗市場波動的保險。