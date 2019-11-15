台股盤前－指數月線支撐 價量背離上攻壓力重

台股昨 (15) 日開高震盪走低，最低至 11424.77 點，終場下跌 17.41 點，收在 11450.42 點，成交量約 1311.08 億元，5 日線得而復失，法人指出，外資賣超一天後回頭轉買，不過隨著新台幣跌破月線支撐，外資操作轉趨保守，指數估短線將在月線整理。

美股受房地產與材料類股跑贏大盤，標普 500 指數週四上漲 2.59 點，或 0.08%，收 3096.63 點，再刷歷史新高紀錄；那斯達克指數下跌 3.08 點，或 0.04%，收 8479.02 點；美股道瓊指數下跌 1.63 點，或 0.01%，收 27781.96 點；費城半導體指數下跌 5.27 點，或 0.30%，收 1727.59 點。

市場消息方面，上市櫃前 3 季財報公布完畢，台積電稅後純益 1010.7 億元坐穩獲利王寶座、鴻海蟬聯現金王、大立光每股純益 150.41 元續居 EPS 王，力旺毛利率高達 100% 續為毛利王、敬鵬前 3 季稅後純益 4.77 億元，年增 602 倍，拿下獲利成長王。

面板大廠群創通過台商回台投資案，將投資超過 701 億元，擴大台灣 AI 自動化產線，金額是台面板廠之冠，群創表示，瞄準自動化產線比重提高、移回整機產線、擴大 IPS 技術等 3 大方向，預期 5 年之內效益將逐步浮現。

全球伺服器大廠美超微電腦 (Supermicro) 也將加碼投資新台幣約 200 億元，新建高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區，及增加自動化系統組裝生產線等。

機殼大廠可成董事長洪水樹表示，最壞的情況已經過去，第 4 季手機需求強勁，估營收可優於去年同期與上季，攀上今年營運高峰，動能可延續至明年第 1 季，且隨著 5G 手機逐步發酵，毛利率盼可朝 3 字頭邁進。

法人表示，美中貿易戰協議進入最後階段，香港不安情勢升溫，市場多空角力拉扯，台股因個股基本面與財報加持，指數在月線支撐，但價量背離，短線上檔壓力重。