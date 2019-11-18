蘋果取得新專利：未來的Apple Watch、商店展示及商店佈局相關設計

香港專利局於近期授權了蘋果 (AAPL-US)26 項外觀設計專利。而這些專利主要分為三個主要部分，包括 Apple Watch、商店展示及商店佈局。

蘋果在此前也經由美國專利商標局取得了多項關於 Apple Watch 的專利，包含 Apple Watch 錶帶的專利申請，涉及錶帶的內部天線配置，以及顯示器上的 Touch ID 功能。

其中與 Apple Watch 錶帶相關的專利也包含利用鬆緊機制提升配戴舒適度的發明。

Apple Watch

此次經香港專利局授權的 Apple Watch 的設計涉及數據處理設備和裝置。 其中包含電信技術、無線遙控器、顯示器和圖示。 蘋果在該設計類別中獲得了 3 項設計專利。

蘋果專利示意圖 (patentlyapple.com)

專利申請僅提供了相關的圖像，而對於圖像中出現紅色、灰色及黑色的 Apple Watch 樣式並未多做說明，也無確切的細節可供參考。然而仍期待未來會有產品採用使專利，藉此釋出更多色彩供消費者選擇。

蘋果 iPhone 商店陳設

Apple Store table 涉及銷售設備及相關陳列，蘋果獲得了該類別中取得了 5 項設計專利。

蘋果專利示意圖 (patentlyapple.com)

蘋果商店陳式桌

蘋果專利示意圖 (patentlyapple.com)

Apple Store 的陳設桌涉及桌子和其他家具的設計。

其共有 8 項外觀設計專利，這些專利說明了各種桌子配置，其中一些顏色及黑白設計。 三種主要設計如下

專利包含一個帶有彈出端口的專用表。 蘋果曾在 2015 年 11 月的某份專利報告中便提及了此種風格的商店專用桌。

蘋果專利示意圖 (patentlyapple.com)

蘋果商店的佈局

Apple Store 的佈局涉及陳設及銷售設備。蘋果獲得了該設計類別中的 10 項設計專利。

蘋果專利示意圖 (patentlyapple.com)

值得注意的是，蘋果此次被授予的專利目前僅獲得香港專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。