債券分析師：Fed調整評估通膨策略 有助保持低利率

經濟學家正對 Fed 改變衡量通膨脹方式的有效性表示懷疑，而債券投資者也相當關注此議題。

Fed 於今年開始評估其策略，以使貨幣政策更有效。其中可能發生的變化是，Fed 將使用更長的期間衡量平均通膨率，以確定總體經濟距離實現其長期 2% 的通膨目標還有多遠。這種做法將鼓勵 Fed 在擴張過程中維持較低的利率，以彌補衰退期間和衰退之後通膨率的不足。

兩名前 Fed 員工在本月發表了一篇論文中表示，如果 Fed 系統性地遵循平均通膨目標，則短期內將出現高通膨，進而導致 Fed 採取過度緊縮的政策。

債券基金經理人幾個月來一直在關注這種變化對美國債市的影響。從表面上看，這種戰略轉變將導致投資者押注 Fed 採取寬鬆政策，因為 Fed 偏愛維持偏低的通膨率。 9 月份核心個人消費支出價格指數 (PCE) 成長 1.7%，而過去十年平均為 1.6% 。

市場已經開始對 Fed 的寬鬆政策定價，利率急劇下降的預期助長了今年美國國債價格的急劇上漲。2020 年 6 月的未來隱含政策利率現在為 1.4%，已低於今年年初的 2.25%。因此，交易者不太可能開始押注更多 Fed 的寬鬆政策，尤其是在美國殖利率反彈及貿易緊張局勢減弱的情況下。

長遠來看，真正影響美國國債殖利率的因素只有幾個，包括 Fed 政策、通膨或兩者的交互影響。得益於 Fed 最近的降息和利率指引，通膨預期應該是未來一年內影響美國債市的最大因素。

通膨在這一年對美國債券市場的影響將相當平靜。11 月 13 日，美國勞工統計局的通膨數據並未打破價格上漲乏力的長期趨勢。CPI 相較去年上升了 1.8%。除去食品和能源，該指數上漲了 2.3%。

高盛的利率策略師 Praveen Korapaty 認為，通貨膨脹預期的疲軟將會抑制美國債市的下跌。他在一份報告中表示，美國債券很容易拋售，而 10 年期國債殖利率將很難升至 2.2% 以上，尤其是從長期來看。

他認為問題在於，假定決策者在創造通貨膨脹方面將取得與過去十年相當的成功率。換句話說，它假設市場不會期望消費者物價在未來會以超過 2% 的速度成長。

與通貨膨脹相關的債券市場目前還沒有定價，債券交易員預計未來十年通貨膨脹率平均為較低的 1.7%。華爾街預計 Fed 的新的平均通膨策略將是一項非正式承諾，而非提醒市場其要讓通膨率超過特定目標。

另外，未來通膨的數據在第三季將會加強。根據美國勞工統計局的最新數據，單位勞動力成本或每單位美國公司產出所需支付的工資較去年同期成長 3.1%，較上一季度成長 3.6%。

最後，如果立法者通過減稅、擴大支出或其他措施刺激經濟，那麼明年通貨膨脹可能會進一步增加。

當然，美國的經濟體質有足夠的空間承受更大的通貨膨脹。這也是 Fed 考慮改變其策略的原因之一。而大部分的影響將由債券市場承擔。如果美國成功誘發通貨膨脹，美國國債的拋售可能會超出華爾街的預期。