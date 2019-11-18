彭博：隨著經濟衰退加深 香港就業市場開始轉弱

【彭博】-- 在抗議活動持續了數月、經濟開始步入衰退之後，香港富有韌性的就業市場也開始顯現出裂痕。

零售商、餐廳和酒店正在削減薪資和工時，或者干脆解雇員工以求生存。如果找不到辦法解決當前持續了五個月的動盪，市場普遍預計香港處於紀錄低位的失業率將由此告終。

21 歲的 Nestor Manuel 就在受影響之列。這幾個月他換了好幾份工作，最近剛剛在 Mint Supper Club 找到了樓層主管的新工作。

「由於抗議活動影響，過去六個月我不得不換了兩次工作，因為公司再也負擔不起僱傭我的成本，」他說。「看著我喜歡的行業就此衰落讓人難過。」

Manuel 的前雇主一開始還只是降薪，希望留住員工，但不久後就不得不採取更激烈的手段。

自 7 月以來，香港的整體失業率一直保持在 2.9％，接近歷史最低水平，但這種好勢頭正在減弱。10 月失業數據將於今天晚些時候發布，預計將升至 3％。

與此同時，消費和旅遊相關行業（即零售、住宿及餐飲服務業合計）也開始顯現出更大的承壓跡象。7-9 月該行業的失業率上升到了兩年新高 4.9％。

食品和飲料行業的情況甚至更糟，失業率觸及六年高點 6.0％。

(圖表: 彭博資訊)

在潮店聚集的蘇豪區 (SoHo)，服裝店 Excuse My French 的銷售助理 Ginevra Tonelli 表示，他們一直在觀察街上的其他商店是否關門，來決定自己是否也要這樣做。

「有時候，我們也會等到最後一刻，看其他店有沒有關門，為了保險起見，」她說。「我們一直在電腦上查看抗議者在哪裡，以及他們在朝什麼方向移動。」

中信里昂證券的經濟學家 Ines Lam 稱，抗議活動沒有平息的跡象，購物中心、餐廳和地鐵系統仍可能繼續提前關門。

「讓員工無薪休假以及減少工作時間是雇主應對收入減少的第一反應，」她指出。「我預計抗議活動將持續更長時間，香港的旅遊、零售和餐飲業的業務還將進一步下滑。」

Lam 預計，到 2020 年年中，零售、住宿及餐飲服務行業的失業率將達到 10％，推動香港整體失業率升至 4％，創出 2010 年 11 月以來的最高水平。

而經濟衰退的到來又意味著人們可能無法像以前那樣容易找到新工作，因為行業內可替代性就業的選擇正在減少。