解放軍駐港部隊官兵出軍營清理路障 香港政府說純屬自發性質

【彭博】-- 中國人民解放軍駐港部隊部分官兵周六罕見地離開軍營，現身九龍街頭，與市民一同清除抗議活動之後留下的路障和雜物。

《南華早報》刊發的照片和視頻顯示，一群身穿綠色 T 恤和黑色短褲的官兵下午四點左右列隊步出九龍塘軍營，在香港浸會大學一帶和市民一起清理道路。這是香港抗議活動爆發五個月來，解放軍首次出現在街頭。

解放軍在香港的駐紮一直令這塊英國前殖民地的民主活動人士感到焦慮。儘管中國政府稱有權在必要情況下依據香港法律進行干預，但他們也表示沒有必要出動駐港部隊。

香港電台報道稱，民主派立法會議員強烈譴責駐港解放軍擅離軍營，質疑違反基本法和駐軍法，要求特區政府交代是否已根據駐軍法，向中央政府請求駐軍協助維持社會治安和救災。

一位不具名的特區政府發言人回應稱：「九龍塘軍營外駐軍協助淸理路障活動, 純屬駐軍自發義務性質，並非特區政府請求協助。」

《南華早報》稱，其中一名解放軍表示，他們不是受到香港政府請求出動。

自 1997 年香港回歸後，解放軍就開始駐守在香港。依據香港特別行政區基本法，除非香港政府請求駐軍協助維護公共秩序或救助災害，否則駐港部隊不會干預香港地方事務。

香港政府從未請求出動過駐港部隊。2018 年，解放軍駐港部隊曾首次派出 400 多名官兵，協助清理颱風「山竹」過後傾倒的樹木。

香港政府官員一直否認動用解放軍或武警的猜測，但表示不排除委任其他香港的紀律部隊人員為特別任務警察，以分擔警隊壓力的可能性。本周，香港警方委任了 100 名懲教署人員為特別任務警察，以在抗議期間增加警方的人手和力量。