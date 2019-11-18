新加坡10月出口連8個月下挫 對歐美及日本出口受創最大

新加坡的貿易困境在 10 月份持續，出口連續第 8 個月下降，進口也還在下滑。

新加坡國際企業發展局 (IE Singapore) 週一 (18 日) 公布，受累於對歐美及日本出口減少，新加坡 10 月非石油出口 (NODX) 連跌 8 個月，年減幅度擴大至 12.3%，為 4 個月之最，也超出市場所預期的跌 11%。

出口之外，進口也年減 10.3%，兩者合計的總貿易額下降 9.7%，遠低於 9 月份的下滑 5.0%。

新加坡的出口占 GDP 的比重，在全球僅次於盧森堡，因此特別容易受全球貿易的威脅。在中國經濟成長放緩之下，對中國貿易急劇下降，正打擊這一東南亞經濟體。

新加坡上個月對中國的非石油出口下降 5.5%，特別在至關重要的電子行業，新加坡的出口下降了 21.3%。

不過整體來看，新加坡 10 月電子產品出口年減 16.4%，已優於 9 月的 24.8%，非電子出口年減 11%，則較上個月年減 2.3% 大幅上升。

外匯交易所 Oanda 亞洲資深分析師 Jeffrey Halley 表示，作為貿易的領先者，新加坡總是會首先感受到貿易戰的熱度，但因此也有可能恢復得更快。

除台灣外，新加坡對前十大市場的大部分出口也有所下降，尤其是日本、歐洲及美國出口跌幅最大，分別達 39.5%、13.2% 及 10.5%。