PwC亞太房地產趨勢報告：新加坡投資前景居首 台北名列第14

亞洲兩個最熱門房地產市場的命運正在分化。根據一份最新的房產報告，以預期漲幅衡量，新加坡成為亞太地區 2020 年前景最佳的市場，受抗議活動困擾的香港，排名則跌至 22 個調查城市中的最後一名。

城市土地學會 (Urban Land Institute) 和普華永道，週二聯合發布亞太房地產趨勢報告，以投資前景來看，新加坡躍升由去年的第二躍升至榜首，之後是東京、胡志明市、雪梨和墨爾本；台北由去年投資前景第 21 名，今年則來到第 14 名，開發前景為第 19 名。

亞太房地產投資前景及發展前景排名 (圖表取自 PwC 官網報告)

在這份年度報告中，新加坡的房市在近 3 年出現大幅轉變。2017 年時，新加坡排名倒數第二，原因是閒置率上升、租金下降，到 2018 年，由於商辦市場的回暖，使受訪者重新評估這個城市的投資前景，一舉上升至投資前景第二名。

而最新的報告指出，新加坡房市今年上半年交易激增，多數是由跨境資本推動，上半年交易總額達 49 億美元，年增 73%，預計下半年交易依然強勁。

與 2017 年不同，新加坡商辦的空置率目前處於歷史最低，加上新增供應有限，讓投資人對中期前景重燃信心。另一方面，想要避開「地緣政治熱點區域」，也讓中國和香港的投資者對新加坡的興趣增加。

相對地，香港在投資前景上，去年是第 14 名，主因是住宅及商辦價格都來到歷史高點，今年在投資前景及開發前景都來到末位。過去幾個月的街頭抗議，讓投資者懷疑香港的觀光及零售業的前景，造成調查分數均為最低。

不過城市土地學會執行長 Ed Walter 認為，香港是「非常有彈性的市場」，一旦抗議活動結束，零售等行業就會迅速反彈。「更大的問題是從政治角度來看會發生什麼，這預示著香港作為金融中心的地位。」

台北則被認為是 22 個城市中，流動性最低的市場，主要是因為可投資的資產多已在地方機構及保險公司的投資組合中，不會輕易脫手。