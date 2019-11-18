〈每週CFTC報告〉避險情緒大減 投機者持續看空VIX 砍黃金看多押注

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機商連續第 6 週減少了美元指數看漲押注，總體美元看漲部位現在已經降至 7 月以來最低。另外，避險情緒也被拋在一邊，投機商繼續看空 VIX，壓低黃金、白銀部位。

美元指數

截至 11 月 12 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單減少 595 口，至 2.7 萬口，是連續第 6 週減持。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 6 週時間中，投機者降低的美元看漲押注，累計已達 1.5 萬口，也使整體多頭部位來到 7 月 16 日當週後的低點。

其他貨幣

本週主要的變化依然在澳幣與加元。之前 3 週澳幣部位增加，但本週出現劇劇性變化，淨空單大增 1.4 萬口，抵銷了上週強勁的減幅，並使整體空頭部位來到 4 萬口之上，代表連續 85 週澳幣處在看空區域。

(圖表取自 countingpips.com)

加元的變化類似，也是連幾週加碼之後，本週淨多單大減 1.1 萬口，儘管如此，多頭部位仍有 4.2 萬口，自今年 6 月下旬以來，加元一直處於看漲區域。

本週歐元、英鎊、紐西蘭幣及墨西哥披索的押注均有所改善 (淨多單增加或淨空單減少)。

黃金

投機者本週減碼黃金多頭布局，為近 4 週以來首次。本週淨多單共減 1.2 萬口，至 26.7 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

總體而言，黃金看漲部位仍然強勁，已經連續 16 週高於 25 萬口，遠高於 2019 年的平均持倉。

原油

大型能源投機商本週在 WTI 原油期貨市場上，繼續第 5 週提高看漲部位。淨多單增 1.8 萬口，至 42.4 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 5 週以來，WTI 原油多頭共增加 6.9 萬口，目前處於 9 月 17 日以來的最高。

美國 10 年期公債

大型投機者本週減少 10 年期美債的空頭押注，淨空單減 8.2 萬口，至 14.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

在上週大幅加碼空單，來到近 8 週以來高點之後，本週再度減碼，使看空部位又低於 20 萬口，為近 5 週以來第 4 次。

VIX

VIX 目前已經處於低點，但投機商仍持續看空，本週繼嬻增加淨空單 2559 口，至 20.6 萬口，空頭部位連 3 週寫歷史新高。

(圖表取自 countingpips.com)

VIX 投機商連續第 5 週和過去 11 週中第 10 次繼續增加看跌押注。隨著美股大漲，VIX 空頭部位反而持續上升，投機者已經連續 44 週看跌 VIX。