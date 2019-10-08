〈長榮航787亮相〉交機高峰期 明年將開航米蘭 評估美國三大航點中

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明指出，由於接下來波音 787 夢幻客機還有 16 架將交機，收入一定要成長，除明年開航米蘭，目前包括美國達拉斯、華盛頓和波士頓、及菲律賓克拉克，都在評估開新航點，不過，美國明年應會看到新航點，整體客運成長動能仍來自增班。

長榮航今年共交 10 架新機，運能成長約 3.5%，明年再交 5 架，成長約 2-3%，孫嘉明強調，由於運能持續增加，「收入一定要成長」。

孫嘉明直言，除米蘭外，歐洲還是希望再增點，尤其是德國，但目前仍是受限於航權問題，目前歐洲航點占營收比重約 12%。

在美國，則評估達拉斯、華盛頓和波士頓等地；至於菲律賓的新航點，主要是因看好轉機客的需求；美國線仍占營收比重最高達 39%，預計明年提升至 45%。

除新航點，長榮航針對現有美國航點的增班計畫為，西雅圖一周 10 班，目標增至一天 2 班，其中，可能將其中 1 班的運能移至芝加哥，期望芝加哥可天天飛；孫嘉明說明，西雅圖商業活動相當熱絡，有很多新創產業興起，相較舊金山又比較近，是長期經營深耕的市場。

美國線一向是長榮航的強項，不過，孫嘉明坦言，明年美國應該不會開新航點，都僅是評估階段，新運能加入後，主要都是用在新航點米蘭以及美國既有航點的增班需求。

至於亞洲航點，長榮航已針對河內、金邊和中國成都放大機型，顯示這些航點均有成長空間；對於近程的金雞航線松山 - 上海虹橋，則規劃投入 2 架 787-10 飛航。