打擊電子菸！蘋果App Store下架電子菸相關App

蘋果 (AAPL-US) 週五 (15 日) 表示，App Store 將禁售電子菸相關 app，且近期已下架全數 181 項電子菸相關 app。

此前媒體報導，電子菸引起的疾病已有數千種，且造成 42 起相關的死亡事件。

App Store 從未核准販售菸品和電子菸本體，此回禁令是指可讓用戶調節電子菸筆照明和加熱等的 app，以及遊戲和硬體配件 app 等。

蘋果聲明稿指出，「我們已經更新了《App Store 審查指南》，禁止鼓勵使用或協助使用這些產品的 app，即日起這些 app 將不再提供下載。」

但根據蘋果，在禁令實施前已經下載這些 app 的蘋果設備用戶還能夠繼續使用這些 app。

蘋果採取此舉的背景，係電子菸相關疾病案例持續增加，且美國官員戮力抑制病情擴散之際。美國疾病控制和預防中心 (CDCP) 週四（14 日）公布，疑因吸電子菸而罹患 EVALI 肺病的死亡案例已達 42 例、患病者 2172 人。

EVALI 是取自電子菸（e-cigarette）、吸電子菸（vaping）與產品使用引發的肺損傷（ lung injury）三個詞彙的簡稱。近期 CDCP 調查有所突破，這些患者身上都檢驗出維生素 E 醋酸鹽（vitamin E acetate），CDCP 稱此化合物為「可能的潛在毒素」。

蘋果自 6 月起就試圖切割電子菸相關 app，當時蘋果已停止接受推廣使用電子菸產品的 app 審核申請，「App Store 非常謹慎評估 app，並諮詢最新證據，以確定對用戶健康和幸福造成的風險，以非常小心的態度為客戶推薦 app (尤其是年輕用戶)，以期成為用戶可以安心下載 app 之處。」