海外資金匯回上路滿3個月 核准投資金額破百億

海外資金匯回條例上路滿 3 個月，立法院財委會下週一 (18 日) 將邀請財政部、經濟部、財政部與金管會等部會針對資金匯回現況與後續管理進行專案報告，根據新出爐的報告顯示，申請匯回金額突破 200 億元，核准投資總金額共 104.51 億元。

海外資金匯回專法自 8 月 15 日上路以來，迄今已屆滿 3 個月，根據財政部最新統計，截至 11 月 15 日止，合計申請匯回件數共 56 件、申請匯回金額共 235 億元。

財政部表示，目前各地國稅局提供稅務服務與法令諮詢案件達 922 件，其中涉及個人專案諮詢有 29 件，目前各地區國稅局已受理 56 件申請匯回，合計申請匯回金額約 235 億元，反映推動台商回台投資成果已逐漸顯現。

在實質投資部分，經濟部統計，目前受理實質投資案件申請共 14 件，全為直接投資，其中境外資金投資申請金額 89.75 億元，投資總金額 107.97 億元；核准件數為 11 件，核准境外資金投資金額為 86.27 億元，投資總金額 104.51 億元。

進一步分析申請投資案件，多為營利事業，其中營利事業 11 件、個人 3 件，投資方式以投資本業並自行執行投資計畫為主，其中投資本業 9 件、投資其他營利事業 5 件。

經濟部表示，申請投資產業主要以電腦、電力設備、紡織、電子零組件、金屬製品、運輸工具、食品、傘業、傳播業等；投資地點則遍布全台，包含北中南縣市；投資支出項目則為興建廠房、建置營運總部、擴增生產線、購置機器設備等。