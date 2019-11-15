美信：iPhone銷售將大減 蘋果股價恐大跌30%

美信集團 (Maxim Group) 認為，蘋果 (AAPL-US) 股價將大幅下跌，因為明年初 iPhone 的銷售腳步就會變得蹣跚。

因蘋果轉向服務的策略正確，投資者預期獲利將不斷上升，股價今年迄今上漲了 65% 以上，10 月底時蘋果公布第四財季獲利優於預期，就因為服務和穿戴式設備的營收強勁，掩蓋 iPhone 銷售較去年同期下降 9% 帶來的衝擊。

美信集團分析師 Nehal Chokshi 週四調降蘋果評級，自「持有」降為「售出」，並預期蘋果 3 月的一季 iPhone 銷售將會轉疲弱。他將蘋果目標價定在 190 美元，隱含漲幅約 27%。

蘋果週四收低 0.69% 至 262.64 美元。

Chokshi 報告指出，「根據我們專有的調查數據和分析，我們對 2020 財年第二財季 (3 月) 的 iPhone 營收低於共識預期 14%，2020 財年則低於共識預期 6%。」

「我們預期蘋果 2020 財年營業獲利年率下降，因為我們對 iPhone 的看法低於共識，儘管服務和可穿戴式部門持續成長。」

蘋果沒有立即回應此分析的置評請求。

美信分析師的需求預期係引述公司針對 610 名美國消費者的調查，以及對先前 iPhone 週期所作的分析。

美信表示，預期 iPhone 銷售到 2021 財年才會因為 5G 功能而返回成長，但 Chokshi 認為，其上行已經被蘋果估值折價所抵銷。

美信在研究報告中寫道：「我們認為，將峰值倍數應用在蘋果獲利峰值 （即 5G 週期) 是不合理的。」