〈熱門股〉英利-KY受中國車市低迷衝擊 股價創掛牌新低

汽車零組件廠英利 - KY(2239-TW) 今年以來獲利表現低迷，第二季單季稅後純益創新低後，第三季略見回升，但仍較去年同期衰退 46.7%，創單季次低，前三季稅後純益 4.89 億元，年減 47%，衝擊本周股價續探低，掛牌以來首度跌破 90 元關卡，低見 89.8 元寫新低價位。

英利說明，第三季是中國車市傳統淡季，配合主機廠歲修調整產能致工作天數減少，營收動能相對較低。

今年以來中國車市呈現衰退，不過英利認為，第三季的下滑程度已較收斂，衰減壓力可望逐漸緩和，展望本季是中國車市的傳統生產旺季，各廠區已因應客戶需求正提升產能，為營運挹注正向成長動能。

英利第三季合併營收 55.05 億元，年減 2.03%，不過，由於毛利率 16.75%，年減 2.81 個百分點，營業利益率 5.9%，也較去年同期減少 3.75 個百分點，導致稅後純益 1.34 億元，年減 46.75%，每股純益 1.14 元；累計前三季稅後純益 4.89 億元，年減 47%，每股純益 4.14 元。

英利主要產品是長短玻纖增強塑膠件、車身金屬沖壓件、滾壓件，以及儀錶板骨架總成焊接零件，可依客戶的不同需要，提供多樣化的產品解決方案，是中國擁有完整的玻纖增強零件製造工藝的業者之一。

法人認為，英利獲利成長動能有望在第四季旺季轉強。