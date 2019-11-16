〈熱門股〉亞太電百億元5G銀彈到位 股價創近3個月新高

富爸爸鴻海 (2317-TW) 力挺亞太電 (3682-TW) 百億元私募案，亞太電 5G 銀彈順利到位，本周股價強漲攻勢，最高站上 6.91 元，創近 3 個月新高，站穩月、季線，周漲幅達 17%。

亞太電為年底 5G 頻譜競標準備，辦理私募增資案，預計 1 年內分 3 次募集 150 億元，首次募集 100 億元由鴻海全包，鴻海持股比重也從 19.7%，攀升至 40.74%。

展望規劃，董事長呂芳銘日前指出，5G 競標目標取得 40-60mzh 頻段，5G 應用將先以商用為主，找到殺手級應用是關鍵，像是數位製造化就是一塊大餅，未來也將成挹注營收的新動能。

此外，亞太電擬朝三共方向發展，另盼三共的遊戲規則可以更明朗化，尋求與其他電信業者合作機會。

亞太電也宣告為即將到來的 5G 第一波釋照及未來營運計畫備妥資金，未來將結合鴻海科技集團資源，持續強化 5G 核心競爭力，揮軍 5G 市場、搶攻商機。

亞太電 10 月營收 13 億元，月增 1.54%、年增 3.72%；累計前 10 月營收 118.49 億元，年減 2.05%；第 3 季稅後虧損 13.36 億元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.31 元；累計前 3 季稅後虧損 39.28 億元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.91 元。