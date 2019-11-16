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超越沙國 俄羅斯自減產協議獲益6.7億美元

超越沙國 俄羅斯自減產協議獲益6.7億美元 (圖：AFP)
超越沙國 俄羅斯自減產協議獲益6.7億美元 (圖：AFP)

週五 (15 日) 國際能源署 (IEA) 發布最新石油市場月度報告顯示，今年以來，俄羅斯石油日均收入達到 6.7 億美元，從減產協議獲得的經濟利益比沙烏地阿拉伯來得更多，顯示該國已能承受石油減產帶來的經濟負擔。

根據上述報告，2019 年俄羅斯石油日均收入達到 6.7 億美元，與 2016 年底達成減產協議後還要多出 1.7 億美元；今年以來，沙烏地阿拉伯的石油日均收入為 6.3 億美元，較 2016 年底增長 1.25 億美元

儘管如此，根據 IEA 數據，自減產協議簽訂以來，沙烏地阿拉伯的平均減產量約為每日 74 萬桶，遠遠超過俄羅斯 7.5 萬桶的日均減產量，相較之下，俄羅斯自減產協議中獲得利益要高於沙烏地阿拉伯。

由於美中貿易情勢不明以及石油增長預期放緩，近年來，OPEC 積極敦促各產油國實行減產，避免石油供給過剩壓低價格，然而，俄羅斯對於減產的態度卻時而飄忽不定，不確定性時常導致石油漲勢受阻。

此外，俄羅斯最大原油生產商俄羅斯石油公司 (Rosneft PJSC) 經常批評俄國政府與 OPEC 的合作，稱減產可能導致該國石油失去市場優勢。去年 6 月，俄羅斯石油公司執行長 Igor Sechin 表示，延長減產協議僅符合沙國利益，而不是俄羅斯。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 近來表示，沙國的積極呼籲各產油國減產，主要是因為該國的沙烏地阿拉伯石油公司 (Saudi Aramco) 計畫實行 IPO。

根據高盛 (Goldman Sachs) 此前數據，截至 2020 年 3 月的降息幅度，將使俄羅斯的年內經濟成長降低半個百分點，而去年該國經濟增長達到 2.3%。由於俄羅斯經濟收入嚴重依賴碳氫化合物和礦業，因此減產協議對於俄羅斯經濟來說並不是件好事。

不過，近期 OPEC+ 也表示，可能不會在 12 月會議中擴大減產，稱由於部分美國頁岩油商將在明年推動減產，若該組織再擴大減產，將帶動油價進一步上漲，屆時美國油商可能跟進推高產量以壓制油價，為避免此情況發生，將維持當前減產目標至明年。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

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