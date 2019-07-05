小摩：別以為低油價會是常態 OPEC不會坐視頁岩油橫行

根據 J.P. 摩根 EMEA 油氣研究負責人的說法，若未來幾年油價逐步下跌，可能促使沙烏地阿拉伯和 OPEC 重新自美國收回部分市佔率。

J.P. 摩根的 Christyan Malek 週四 (4 日) 指出，沙烏地阿拉伯和 OPEC「一直在支撐油價，而它們實際上也具有帶動這些經濟成長和必須提供的資本。但是，話雖如此，我們要告訴多頭：不要對此感到習慣。」

本週稍早，OPEC 其他 10 個聯合產油國合作夥伴同意在市場上每天減產 120 萬桶，將減產協議延長 9 個月。

這個被稱為 OPEC+ 的能源聯盟自 2017 年以來一直在減產，成為持續提高原油價格的重要力量。

這個以中東為主的集團成功地將原油期貨保持在每桶 60 美元附近，儘管油價曾經漲至 100 美元以上已經是 5 年前的事。但是，長期減產已使其在全球石油市場中的市佔率降至近 30 年來的最低水平。

與此同時，美國頁岩油氣的擴張速度如此之快，以至於它有可能壓倒 OPEC 帶頭減輕需求擔憂的努力，以源源不絕的供應淹沒全球油市。

Malek 指出，「目標價格不斷下降，這是非常漸進的。再過幾年，我預計 50 美元的油價會變成合理的，屆時可能會看到沙烏地和 OPEC 重新出手搶回市佔率，然後變得更具競爭力。」

國際指標布蘭特原油週四早盤成交於 63.80 美元左右，與前一交易日相比變化不大，而美國西德州中質原油 (​​WTI) 報 57.13 美元，下跌近 0.4%。

沙國能源部長 Khalid al Falih 本週稍早時在維也納向記者發表講話說，頁岩油最終將與歷史上其他所有產油礦區一樣。

Al Falih 說道，它將「達到頂峰、進入高原期然後再下降」，並補充說：「在這種情況出現之前，我認為繼續適應目前的情況是比較謹慎的作法。」