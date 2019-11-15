能源盤後—庫存連續3週上升 汽油庫存7週來首升 原油期貨收低

週四 (14 日) 交易，原油期貨價格收低，EIA 報告顯示上週國內原油庫存連續第三週增加，以及汽油供應量在 7 周以來首次攀升且產量創新紀錄水準。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，EIA 公布的供應量和產量數據看跌，以及作為與中國簽訂第一階對貿易協議一部分之美國對關稅政策的變動計畫「缺乏明確性」，這均不利市場，「原油期貨可能一路承壓至本週結束。」

Richey 認為，以更長的時間來說，WTI 原油「仍處於令人沮喪地範圍區間交易，在 50 多美元低位有支撐力、在 60 多美元低位有阻力，在貿易戰或經濟催化劑沒有實質變動的狀況下，這樣的區間可能會持續下去。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 35 美分或 0.6%，收每桶 56.77 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 9 美分或 0.1%，收每桶 62.28 美元。

EIA 週四公布，11 月 8 日止的一週美國原油供應量增加 220 萬桶，多於分析師預期，根據 S&P Global Platts，分析師原預期原油供應量增加 100 萬桶。API 週三公布該週原油供應量下降 54.1 萬桶。

另外，EIA 報告也顯示，國內產量增加 20 萬桶 / 日，達每日產量創下 1280 萬桶的新高記錄。

「目前，上流運作顯然仍健康，因為過去一年 (日歷年)，每週產量成長平均 23000 桶 / 日，如果這個速度持續到 2020 年，意味著美國產量到明年年底時，水準大概升高至 1400 萬桶 / 日。」如此將遠高於目前 EIA 對 2020 年每日平均產量 1320 萬桶的預期。

EIA 報告也顯示，上週汽油供應量增加 190 萬桶，但蒸餾油庫存減少 250 萬桶。汽油供應量自 9 月 20 日止的當週過後，一直未見上升。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油庫存下降 170 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 1.6158 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.3%，收每加侖 1.9179 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.7 美分或 1.8%，收每百萬 Btu 2.647 美元。

EIA 報告顯示，11 月 8 日止的一週，天然氣的國內供應量上升至 30 億立方英呎，遠低於分析師預期的 70 億立方英尺。該報告增加天然氣看漲力道。

OPEC 週四將美國明年原油生產成長的預期下修 3.3 萬桶，達每日 150 萬桶。OPEC 最新月報維持今明兩年全球石油需求成長的需求不變。