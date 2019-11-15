富邦VIX連14日溢價逾30% 小心被打入全額交割股

逼近歷史低點的富邦 VIX(00677U-TW)，最近因為股價走低吸引龐大買盤湧入，已連續 14 個交易日溢價幅度超過 30%，換句話說，投資人從台股買進該 ETF，會比淨值的合理價格高出 3 成，在連續溢價下，要小心富邦 VIX 被打入全額交割股的機率升高。

富邦 VIX 今 (15) 日再跌 2.16%，股價收在 4.52 元，距離歷史低點 4.51 元只有一步之遙，不少投資人過去有買在富邦 VIX 低點而大賺的經驗，使得 ETF 買氣逆勢活躍，溢價幅度竄高。

據富邦投信官網數據顯示，富邦 VIX 的溢價幅度從 11/2 起至今日，已連續 14 個交易日超過 30%，代表投資人從台股買進的價格，比淨值的合理價值高出 3 成；儘管富邦投信、主管機關均強調 ETF 買賣前應留意折溢價，還是擋不了買盤。

若從籌碼面來看，截至昨日，外資已經連 4 賣，自營商避險轉為買超 945 張，融資連減 10 日，融資餘額水位降到 67.8 萬張，雖然比起歷史低點時的融資水位 71.6 萬張，已較為低水位，但是投資人還是不可不慎。

富邦投信表示，富邦 VIX 目前溢價率已逾 30%，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險務必審慎評估價格的合理性，避免蒙受損失。

富邦投信進一步強調，富邦 VIX ETF 主要投資之標的為波動率期貨，在過去歷史資料中多存在正價差現象，除了轉倉時面臨正轉倉成本外，基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失，因此長期持有此 ETF 可能產生極大的損失，此 ETF 不適合以追求長期投資為投資目標的投資人，投資人交易前，應充分瞭解此 ETF 的風險及特性。

由於富邦 VIX 在今年 7 月 22 日至 8 月 2 日的 10 個交易日間，因為連續高溢價而被打入全額交割股，當時，連續高溢價也只有 10%、最高達 15%，目前富邦 VIX 已連續超過 30% 的高溢價，雖然證交所截至今日還未對富邦 VIX 變更交易，但是仍要慎防富邦 VIX 恐被打入全額交割股，並且注意具槓桿特質的 ETF 有高度波動問題，不宜過度追價。