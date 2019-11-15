明年7奈米發酵力道強 世芯-KY估營收將再成長

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (15) 日表示，AI、HPC(高效能運算) 應用需求明朗，世芯明年 NRE(委託設計)、ASIC 將持續成長，其中，NRE 受惠先進製程推進，明年 7 奈米將開始發酵，且其設計單價明顯高於 16 奈米，有助營收、獲利表現，ASIC 方面，預計中國 CPU 仍會是營收成長的主力。

世芯表示，第 4 季主要受惠中國 CPU 需求提升，ASIC 動能明顯較上季升溫，是營收成長的主因，營收比重也將攀升至 5 成，不過因上季 NRE 營收比重約 6 成，營收板塊消長下，本季毛利率將下滑。

展望明年，世芯指出，今年 NRE 以 16 奈米為主，明年隨著先進製程開始發酵，客戶採用 7 奈米的比例高，且因 7 奈米的設計單價明顯高於 16 奈米，將為營運帶來正面助益，ASIC 方面，則預計中國 CPU 仍是扮演營收成長的主要動能。

世芯第 3 季合併營收 9.1 億元，季增 5.2%，年增 4.42%，毛利率 46.36%，季增 6.68 個百分點，年增 4.52 個百分點，營益率 11.81%，季增 3.82 個百分點，年減 0.39 個百分點，稅後純益 1.16 億元，季增 52.63%，年增 24.73%，每股稅後純益 1.93 元。

世芯前 3 季合併營收 28.92 億元，年增 8.89%，毛利率 39.49%，年減 5.19 個百分點，營益率 10.05%，年減 5.55 個百分點，稅後純益 2.92 億元，年減 10.43%，每股稅後純益 4.86 元。