小心風險！富邦VIX ETF溢價幅度超過30%

富邦 VIX ETF(00677U-TW) 近期在台股盤中溢價幅度都超過 30%，代表次級市場價格大幅高於該 ETF 的真實價值，富邦 VIX ETF 經理人楊邦珩提醒，有買進計劃的投資人，除需留意淨值持續因為 VIX 期貨正價差所隱含的下檔風險外，因應目前市價溢價幅度偏高的情形，也需留意大幅買貴的風險外。

對於目前已持有的投資人，楊邦珩提醒，需留意後續標的指數上漲時，市價漲幅小於標的指數漲幅，甚至市價出現不漲反跌發生的風險。

台灣 ETF 市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是 ETF 為交易所掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF 在交易所買賣的價格稱為市價，而 ETF 真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。

2016 年底富邦 VIX 掛牌以來，富邦投信即不斷教育投資人，因 VIX 指數無法複製交易的特性，全球波動率相關 ETF，皆是追蹤以 VIX 期貨為指數成份的 VIX 期貨指數，舉例來說，富邦 VIX 追蹤的是標普 500 波動率短期期貨 ER 指數，而 VIX 期貨因多數時間存在大幅度正價差，所謂正價差，代表期貨價格高於 VIX 現貨價格，因此，持有 VIX 期貨多頭部位的 VIX 期貨 ETF，將因正價差收斂，導致淨值長期呈現明顯下跌趨勢，因此僅適合在預期波動大幅上升時期，做為短線的避險交易工具，極度不適合長期持有或逢低攤平的操作策略。

觀察富邦 VIX 折溢價幅度的變化，可發現當淨值跌破 5 元時，溢價幅度常出現擴大的現象。楊邦珩指出，市價主要由次級市場投資人買賣力道決定，溢價在淨值跌破 5 元易出現擴大的現象，代表買方力道高於賣方。

從富邦 VIX 掛牌以來的技術線圖來看，楊邦珩表示，或有跌破 5 元是中期低點的慣性，然因 ETF 掛牌以來僅不到 3 年時間，若透過技術分析做為買賣依據，需參考更長時間的資料才是客觀。

楊邦珩進一步指出，因 VIX 期貨正價差侵蝕指數報酬的特性，追蹤的標的指數長期必為下降趨勢，5 元將不是富邦 VIX 長期的相對低點，掛牌以來走勢有 5 元是中期低點的慣性，純為近一年多來市場狀況造成的巧合。

今年富邦投信於全台舉辦超過 10 場 VIX ETF 投資講座，即不斷提醒投資人，並不適合以 ETF 掛牌以來技術線圖做為買賣點的判斷，還是應以美國市場貨幣政策、美中貿易戰的發展以及經濟基本面等因素為主，並持續提醒，波動率期貨 ETF 只有在預期 VIX 指數在短線有顯著上漲的可能，以及 VIX 期貨正價差幅度縮小時，才是較適合的買進時點。

展望後市，楊邦珩表示，美國公布的第三季 GDP 雖由 2.0% 放緩至 1.9%，但仍高於市場預期的 1.6%，在消費的支撐下，放緩程度溫和，FED 主席鮑威爾也指出，經濟前景風險已有改善；在貨幣政策方面，FED 在最近一次利率決策會議再度降息 1 碼後，雖然暗示市場將停止中期的降息調整，但也表示在看到通膨顯著上升前，並不急於重啟升息。

在美中貿易戰方面，VIX 指數在今年 5、8 月都曾因貿易戰發展出現波動，但值得關注的是，兩次的高點都遠低於去年 12 月創造的高點。整體而言，美國經濟成長雖放緩，但仍表現出相當的韌性；楊邦珩提醒，美中貿易對市場避險情緒的衝擊程度隨時間拉長逐漸鈍化，加上目前 VIX 期貨非商業性投資人維持高空單水位，在沒有新的利空因子出現前，不建議對上檔空間有過高的期待。