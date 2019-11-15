股價回溫 台企銀明年擬辦公募現增強化資本結構

台企銀 (2834-TW) 今 (15) 日舉行第 3 季線上法說，台企銀代理總經理張志堅透露，儘管目前資本適足率符合法定標準，但比起同業仍然偏低，不排除明 (2020) 年啟動公募現增，充實資本結構。

台企銀為擴大業務動能，今年辦理私募現增，資金規模約 50 億元全由國發基金認購，根據台企銀揭露財報，截至今年第 3 季，資本適足率 (BIS)12.94%、第一類資本適足率 (Tier1)9.65%，普通股權益 8.41%，全都符合法定標準。

張志堅表示，儘管資本適足率合乎法定標準，但比起同業仍偏低，考量未來業務發展空間，除常態性盈餘轉增資，明年也不排除辦理公募現增，至於價格與增資規模將視屆時市況而定。

台企銀過去一直都有現增計畫，但礙於股價偏低而作罷，近兩年因積極調整體質奏效，帶動獲利明顯成長同時拉抬股價重回票面價之上，今年 6 月辦理私募現增時就有小股東反映，希望銀行辦理公募現增，讓小股東參與分享銀行經營成功果實。

另外，法人也關注台企銀明年股利政策，張志堅對此回應，銀行今年配發 0.8 元股利，其中 0.5 元為股票股利、0.3 元為現金股息，考量明年仍有資本擴充需求，明年仍將以股票股利為主，實際金額要等明年董事會定奪。

台企銀今年前 3 季稅後純益 54.1 億元，較去年同期年減 9.27%，每股稅後純益 (EPS)0.8 元，張志堅說，今年前 3 季獲利衰退主要受華映與潤寅兩大授信案有關，但主要核心業務表現仍相當穩定。

張志堅說，華映與潤寅授信案的備抵呆帳全都提列完畢，合計兩案共提列 23 議員，至於東貝光電與寶德能源授信，目前兩家公司繳息還款正常。