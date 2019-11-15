馬來西亞Q3 GDP符合預期 但市場仍高喊明年再降息2碼

受到出口下跌和工業生產疲軟的影響，馬來西亞第三季的經濟成長率放緩至一年來最低速。馬來西亞央行的在週五 (15 日) 發布的數據顯示，截至 9 月份的第三季，該國的國內生產總值 (GDP) 年增 4.4%，符合市場預期。

相較於第三季成長放緩，馬來西亞經濟在第二季逆勢成長了 4.9%，這是一年多來最快的增速，但分析師仍呼籲馬來西亞央行從 2020 年繼續降息，認為有必要做出相應的措施以提振經濟成長。

馬來西亞 GDP 年增率 圖片：tradingeconomics

Natixis Asia 資深經濟學家 Trinh Nguyen 表示：「每個部門的成長疲弱意味著央行需要降息以支持經濟成長。」Trinh Nguyen 預測，馬來西亞央行的基準利率至 2020 年底，將再降低 50 個基點。

市場分析，馬來西亞經濟似乎已開始顯示出緊張的跡象，因為該國 9 月份出口下滑至 2016 年以來最低，第三季工業生產增速也有所放緩。全球經濟的下滑也為馬來西亞政府帶來了壓力，政府擴大了 2020 年預算赤字目標以支持經濟增長，推遲了財政目標。

馬來西亞央行預期，今明兩年經濟將保持「彈性」，而貨幣政策「仍對經濟活動保持寬鬆和支持」。央行維持全年經濟成長預測為 4.3% 至 4.8%。

週五發布的數據顯示，與第二季相比，馬來西亞第三季 GDP 的年增幾乎全面放緩。央行指出，內需和恢復大流量運輸項目將有助於支持未來的經濟，而主要的風險則包括中美貿易戰和大宗商品價格的波動。