日資前進馬來西亞、將複製在當地的成功經驗

馬來西亞政府為了提升國內製造業的生產性，與來自日本等多個國家的企業合作，特別在當地建設了一個新的工業園區。日本企業將與當地的零件製造商，就庫存及商品檢驗資料等的情報共享，進行緊密的合作。

馬來西亞政府在 10 日跨出了第一步，於中部麻六甲州的工業園區，有日本電子製造商的「柯尼卡美能達」(Konica Minolta)(4902-JP)、港口物流的「上組」(Kamigumi)(9364-JP)，以及當地的零件企業 Pacestar Industries 等，共 8 家企業進駐。

(圖片：Investing.com)

而該工業園區預計在 2020 年底時，將擴展為目前的 2 倍，約 27 萬平方公尺，進駐的企業也將新增 5 家。總投資額約為 6 億馬來幣 (約折合新台幣 48.5 億元)。

柯尼卡美能達的竹本充生執行董事，在 10 日的記者會上表示「在馬來西亞所確立的全新製造模式，未來想把這些經驗移植到日本與中國的工廠」。而馬來西亞首相馬哈地，也出席了當日的開幕儀式。

過去日本的汽車製造商們，在亞洲等地將供應商們聚集在一起，徹底的施行「Just in Time」策略，將庫存減到最少。而柯尼卡美能達的作法則是更進一步，除了與工業園區的零件企業們即時分享生產數據，在設備的維護管理、檢查業務，以及共同進行採購等，在各項業務上進行統合。其目標是為了大幅提升以往的效率，而物流業務方面則是交由上組來負責。

馬來西亞政府喊出「第四次產業革命」的口號，並將其作為產業政策的重點。日本等外資企業，在工廠自動化方面與生產數據方面提供經驗，希望藉此提升當地企業的生產性。柯尼卡美能達免費提供相關技術，希望生意夥伴們能提升產品質量並降低生產成本。

馬來西亞政府打算在其他地方複製相同的工業園區，希望外資們將技術轉移給當地企業。