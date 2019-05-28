貿易戰嚇跑中國外資 馬來西亞可望漁翁得利

美中貿易戰愈演愈烈，全球經濟前景面臨諸多不確定性；對此，馬來西亞總理馬哈迪的經濟顧問穆罕默德 (Muhammed Abdul Khalid) 認為，總部設在中國的製造業者，可能會把部分業務，移轉至馬來西亞，大馬經濟將因此受益。

5 月初，美國總統川普宣布，對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普日前放話，稱美國可以「輕鬆且大幅度地」對中國商品提高關稅，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」。

穆罕默德今 (28) 日於接受 CNBC 採訪時表示，為了避免關稅造成的衝擊，製造業者可能會把部分業務移出中國，而馬來西亞、泰國、越南等東南亞國家，就成了他們的新選擇。

穆罕默德強調，上述趨勢有助帶動馬來西亞經濟成長，預估可讓國內生產毛額 (GDP) 增加 0.1 個百分點。

穆罕默德說，大馬政府正致力於爭取投資，具體作法包括提供獎勵措施、簡化相關程序；目前馬來西亞的經濟成長，有增強趨勢，主因在於消費與投資表現，皆有所改善。