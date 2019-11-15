大幅調高「保護費」？美國防部：南韓應支付更多駐軍費用

美國國防部長 Mark Esper 週五 (15 日) 施壓南韓，要求首爾對於駐南韓美軍支付更多的費用。Esper 並敦促韓日續簽《軍事情報保護協定》(GSOMIA)，認為此一協定終止，只會讓北韓及中國受益。

Esper 正展開 8 天的亞洲行，造訪南韓是重要的一站，並南韓國防部長官鄭景斗在首爾共同主持第 51 次韓美安保會議 (SCM)。Esper 隨後將繼續前往泰國、越南和菲律賓。

Esper 說：「南韓是一個富裕的國家，可以而且應該要承擔更多的防衛費用。」

據白宮知情人士說，目前首爾約支付 1 年 10 億美元，但川普要求的支付金額，為每年 50 億美元的駐軍費用，與目前水準差距甚遠。

Esper 指出，他一直在呼籲其他盟國增加資金，並希望在今年年底之前，與南韓進行會談。他還表示，美方對亞洲、歐洲和其他地區的國家都發出了相同的資訊。

Esper 表示，南韓承擔的防衛費中，90% 都會重新流入南韓，因此美國在不斷要求南韓以及其他友邦和同盟國，上調防衛費分擔金額。

南韓國防部長鄭景斗則對此回應表示，韓美雙方就以公平互認原則，以敲定防衛費分擔金額。他說，雙方分攤防衛費，旨在確保駐韓美軍的居住環境良好，韓美一直以來在合理水準內，敲定防衛費分擔金額。

此外，由於日本對南韓祭出出口管制，南韓在 8 月決議，終止 GSOMIA，此協議也將在 11 月 23 日到期。

Esper 強調， GSOMIA 是南韓、美國和日本分享有效訊息的重要工具，尤其是在戰爭時期。協定失效以及韓日關係趨緊，只對中國和北韓有利，這是需讓韓美日三邊關係重回正軌，共同應對威脅和挑戰的最大理由。