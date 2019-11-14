穆迪：美企現金儲備漸減 但集中在大型科技業手中

根據穆迪 (Moody’s) 的最新報告，儘管自 2017 年以來美國企業的現金儲備穩步減少，但越來越集中在少數幾家高科技企業手中。

穆迪週三 (13 日) 發布預測顯示，由於企業主管希望償還到期債務，並透過回購和分紅方式將現金分配給股東，到今年年底時，美國非金融企業持有的現金總額將再下降 7.5% 至 1.55 兆美元。

穆迪表示，預計今年將有 7 家科技企業持有美國所有非金融企業現金總額的 41%，而 2009 年底時這個現金總額佔比還只有 17%。

這 7 家科技企業為：蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、思科 (CSCO-US) 和甲骨文 (ORCL-US)，其資產負債表上持有的現金總額，高達 6380 億美元。

預計這些公司將減少債務水平，因此推估其 2019 年的現金持有量僅會下降 1%。

有時投資人會寄望美國企業持有大量現金儲備，以緩衝創紀錄的非金融公司債務，這些債務往往是因為企業主管趁著低迷的利率享用較低的借貸成本而來。

但是，由於現在大量現金集言在少數企業手中，因此，全面性的美國企業信貸狀況可能已不如以往。