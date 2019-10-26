告別FAANG！蘋果股價獨走 徒留FANG繼續掙扎

自去年秋天以來，傳說中的「FANG」股票走勢就一直跌跌撞撞。FANG 是臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌第一個字母的縮寫。

但是，在 2017 年被加入而成為「FAANG」 另一個縮寫 A 的蘋果公司 (AAPL-US)，股價表現早已超越了 FANG 其他四間公司。

2019 年迄今為止，蘋果股價已經上漲 55%，而臉書股價上漲 43%，Alphabet 股價上漲 20%，Netflix 股價上漲 2%。

如下圖 Bespoke Investment Group 所提供的圖表所示， 即顯示了蘋果股價是如何與 FANG 其他四間公司股價分道揚鑣。

亞馬遜今年以來上漲 16%，但該電商巨頭的股價週五 (25 日) 下跌 1.09%，因第 3 季財報出現 2 年來獲利首次下降，並且對今年假期 Q4 購物季營收疲軟發出財測預警。

Bespoke Investment Group 在報告中表示，「如果您最近一直在關注市場，就會知道 FANG 交易已經是過去式了。由於 FANG 自 2018 年中期以來的跌勢，就可以驚訝地發現蘋果的表現自 2017 年初以來就超越了該集團。」

儘管蘋果已飆升至每股 244 美元的歷史高位，但分析師仍堅信蘋果將繼續上漲直到 2020 年，理由是 iPhone 11 需求強於預期，並且該公司即將推出 Apple TV+ 串流媒體服務。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 本週稍早時將其目標價調升至每股 289 美元，是華爾街投行對蘋果的最高預期，而瑞銀的 Timothy Arcuri 也將目標價從每股 235 美元調升至 275 美元。