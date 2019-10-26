14檔好股名單出列！存股達人教你用「巴菲特鐵則」淡定賺

從基本面精選優質標的、長線持有，雖然不容易在短期內獲得豐厚報酬，卻可以細水長流，獲利往往更驚人。經由兩位價值型投資達人的分享，給你與追逐成長型飆股不同的成就感。

台股上萬一 他用「獲利為王法」挑好股

台股近期氣勢如虹，加權指數創下今年新高，並超越去年高點，這時很多投資人又開始「居高思危」，「覺得」股票應該都很貴。但「雪球股達人」溫國信卻認為，「只要好股的買進價位到了，不論指數多少點都可以買；不符合買進條件，再便宜也不要碰。」

尤其當公司出現利空、股價重挫，「這時要仔細研究重挫的原因，若只是短期因素、不影響長期發展，就是值得投資的好時機。」在他眼中，現階段仍有值得捧在手中養大的好股值得留意。

最明顯的例子就是今年的壽險股。近年來全球股市、債市大幅動盪，壽險股由於擁有龐大的債券與股票部位，在 IFRS（國際會計準則）的規定下，財報須提列跌價或評價損失，影響壽險股帳面獲利，股價當然就不會好看。

另外，號稱「壽險界夢魘」的 IFRS17 號公報預定在 2025 年上路，它的會計原則是「損失要馬上認列，利益要逐期分攤」，也就是若有「利差損」必須立即在損益表中揭露，這對壽險業帳面獲利衝擊不小，也使得壽險股成為台股本波多頭行情的缺席者。

壽險股獲利佳卻沒漲到

兩大龍頭長線布局好時機

但溫國信提醒，「首先，財報上的評價損失絕大多數會在 1/ 2 年內沖回，且每年還有龐大的固定收益，並不是經營出狀況。」至於 IFRS 十七號公報，他認為，目前相關報導似有誇大影響之嫌，而且離現在還有六年，主管機關與業者一定會找出相對應的方案，現在就擔心，會不會太早了？

回歸壽險業的獲利，溫國信指出，不只富邦金與國泰金兩大龍頭表現不錯，更值得一提的是新光金。新光金自結前九月稅後純益已近 190 億元，比去年全年成長快一倍，而且目前股價淨值比只有 0.64 倍。他認為，目前是長線布局壽險股的好時機。

至於其他金融股，溫國信看好台新金、元大金與元大期。台新金在民營金控中的表現一直都不錯，轉投資彰銀帶來的收益也很可觀。但去年寶佳集團曾大買台新金超過 90 萬張，想取得董監席次卻沒成功，董監改選後就一路出脫台新金股票至今，所以籌碼因素是導致今年台新金股價不如其他銀行股的主因。

溫國信同樣回歸獲利面，台新金自結前 9 月 EPS（每股稅後純益）0.99 元，優於去年同期，且本益比與股價淨值比都偏低，「目前價位長線投資不會吃虧。」元大金則受惠於證券業成長，前九月自結已有 EPS 1.48 元、全年 EPS 勢必超越去年的 1.59 元；旗下的元大期今年獲利成長動能強，又有高現金殖利率護身，都是值得布局的標的。(閱讀全文…)

來源：《今周刊》 1192 期

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