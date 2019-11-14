掛牌確定！未來阿里巴巴ADR與港股將可互換

香港證交所公布阿里巴巴提出的上市公開說明書，阿里巴巴計劃在香港發行 5 億股普通股，外加 7500 萬股超額認股權，市場初估將募資約 134 億美元，低於原本預期的 150 億美元。而上市消息公布後，阿里巴巴在美股掛牌的 ADR 下跌 2.4%，收在 182.48 美元。

(資料來源: investing.com) 阿里巴巴股價日線走勢

阿里巴巴在香港掛牌後，ADR 會繼續在紐約交易所交易，同時每一單位 ADR 可代表八股普通股。而在香港掛牌後，阿里巴巴在香港的股票可與 ADR 進行轉換。這也意味著，阿里巴巴將成為中國第一個同時在香港和紐約兩地上市的電商。

根據市場消息指出，阿里巴巴希望這次香港上市股價定價在每股 180 美元左右，預計香港股票將以不超過 ADR 折價 5% 的價格發行，詳細定價將於下週確定。

2 位消息人士透露，預計 11 月 20 日左右將公布定價。對此消息阿里巴巴不予回應。

消息人士指出，阿里巴巴回香港上市有 3 大原因，包括：

阿里巴巴最初上市規劃也是以香港為首選，只是當時法規未允許。

不少亞洲投資人表示期望可在亞洲時段交易，包括現有客戶。

吸引更多亞洲和中國資金。

初估阿里巴巴將在香港集資約 134 億美元，約 1047 億港元，有機會繼友邦上市以來，香港近 9 年最大型的上市案，當時友邦集資 1590 億港元。

(資料來源: 阿里巴巴香港公開說明書內容) 阿里巴巴財務摘要

香港示威活動已延續五個月以上，再加上美中貿易戰的紛擾不斷，香港經濟已陷入十年來首度衰退。而消息人士指出，阿里巴巴及其顧問團隊正留意香港示威活動的進展，並將此抗爭事件視為交易進行的風險。



但即使今年以來香港市場發生不少變化，香港仍是全球三大金融中心之一，港交所的交易依然活躍。而在港股交易的中國企業股價年初至今平均漲幅逾 10%。此外，9 月份全球最大啤酒商百威英博子公司也選擇在香港掛牌，募集 50 億美元，股價自掛牌以來已上漲 5%。

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