貴金屬盤後—公債殖利率下滑、美股走低 黃金連2日收高

週四 (14 日) 交易，美股基準指數下滑、公債殖利率下降，黃金避險需求上升，黃金期貨價格連續 2 日收高。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，黃金上漲因為市場謹慎，加上普遍有避險情緒。「香港局勢緊張、中美貿易協議的樂觀情緒消退、全球第二大經濟體的經濟數據令人失望，這一切都挫傷了市場情緒。」

「隨著不確定性增加，風險胃口進一步縮減，黃金多頭準備好迎接豐富回報。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 10.10 美元或 0.7%，收每盎司 1473.40 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 11.5 美分或 0.7%，收每盎司 17028 美元。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，黃金延續週三漲勢，證明美元走強或 Fed 堅守鷹派立場不變也無法將黃金排除在外，有鑑於此，「現在阻力再次變成助力了。」

他補充說，美國政局、英國脫歐消息、中美關稅談判等一連串事件，激起投資者普遍擔憂，提高黃金避險需求。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 將黃金上漲歸因於避險的公債上漲、公債殖利率下降。「這鞏固了低利率或無利率資產，例如瑞朗、日圓和黃金。」

他也指出，「美股在反覆創新高之後，現在似乎暫時停滯了。」

黃金期貨收盤時，10 年期美國公債殖利率下降 6.1 個基點至 1.8092%。公債殖利率下降意味著公債價格上升。

《華爾街日報》週三報導，中美貿易談判在購買農產品的議題上卡關，北京當局不願在協議上白紙黑字寫下具體數據，美國川普總統曾宣布中國同意每年購買美國農產品 500 億美元。新聞報導也凸顯了中美對關稅的爭議，北京當局堅持美國必須撤回現有關稅，作為協議的一部分，但美國白宮拒絕。

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格下跌 0.7%，收每磅 2.6215 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.6%，收每盎司 1702.10 美元。

1 月交割的白金期貨價格上升 0.9%，收每盎司 882.80 美元。

銅期貨價格已經連續 5 日下跌，係因市場對中美貿易的擔憂已令該工業金屬的需求前景承壓。