貴金屬盤後—中美貿易協議前景又動搖 川普彈劾公開聽證會 金價止跌回升

週三 (13 日) 交易，黃金白銀 5 個交易日來首次收高，係因中美貿易協議的前景又浮現不確定性，以及美國川普總統的公開彈劾聽證會首日，支撐黃金的避險需求。

Long Leaf 貿易集團高級策略師 James Hatzigiannis 表示，「黃金過去幾日的挫敗，使其進入超賣領域，加上避險需求返回，為黃金提供了支撐力。」

投資者也關注眾議院彈劾聽證會的發展。然而，Hatzigiannis 認為彈劾程序不會影響黃金交易，「等彈劾程序走過參議院，我們就可以開始認真看待了。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 9.6 美元或 0.7%，收每盎司 1463.30 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 22.1 美分或 1.3%，收每盎司 16.913 美元。

投資者也衡量了 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的國會證詞。鮑爾表示，由於經濟沒有實質惡化，利率保持不變，除非經濟前景發生重大變化，否則現在的政策仍是合宜適當的。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，儘管週三金價上漲，「但仍低於每盎司 1480 至 1560 美元範圍的底線，而這是近幾個月來的交易範圍。這表明今日的上漲更像是暫停，而不是現階段市場情緒的轉換。」

「但國會的聽證會上所發生的事情可能會改變一切。」Cieszynski 說。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 認為，在川普週二紐約演說過後，「現在厭惡風險的情緒更強烈，反覆無常的川普似乎在說『美國沒那麼急著要移除中國進口貨品的關稅』，而報導稱中國堅持美國必須先移除關稅，才願意簽署第一階段貿易協議，所以現在市場對中美貿易談判取得進展的預期當然就減弱了。」

整體而言，「貿易談判沒有進展，或說多個月以來，中美貿易談判的結果一直像搭雲霄飛車一樣，起伏變化很大。」Wyckoff 說。

川普近期紐約演說再次抨擊 Fed，黃金和白銀價格顯示避險需求又浮現。Wyckoff 說，「許多人認為鮑爾將會持續寬鬆美國貨幣政策，部分係因川普罵了他和 Fed 不進一步降息。」

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