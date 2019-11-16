貴金屬盤後—中美第一階段貿易協議呼之欲出 避險需求下降 黃金收低

週五 (15 日) 交易，由於出現一些中美第一階段貿易協議前景的樂觀評論，削弱黃金避險吸引力，使得黃金期貨價格下跌，收斂本週漲幅。

AxiTrader 首席亞洲市場策略師 Stephen Innes 表示，「黃金仍是抵禦貿易緊張局勢相當棒的策略，然而，在沒有 Fed 明確下調政策的情況下，黃金價格可能很難推升至 1480 美元以上。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 4.90 美元或 0.3%，收每盎司 1468.50 美元，但最活躍契約本週仍收升約 0.4%。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 8 美分或 0.5%，收每盎司 16.948 美元，本週收升約 0.7%。

分析師將週五金價疲弱歸因於白宮經濟顧問 Larry Kudlow 週四晚間的發言，因該發言激發市場對中美貿易協議的樂觀情緒，卻又沒有提供太多細節內容。

FXTM 的市場分析師 Han Tan 報告指出，「儘管最近幾日，投資者已經去化了一些風險，但避險資產的漲勢似乎暫時受到抑制。黃金最近漲勢的頂線在 1475 美元，美國 10 年期公債殖利率在 1.80% 關卡大幅反彈，而日圓兌美元走強制 108.24，之後又吐回一些漲幅。」

據《華爾街日報》報導，Kudlow 在一場對外關係委員會的活動上表示，中美談判代表已經接近達成協議，但川普總統還沒準備好簽署，川普總統「喜歡他所看到的一切，但他還沒準備好做出承諾，他還沒簽署承諾第一階段，我們目前還沒達成第一階段協議。」

過去一週來，市場對所謂的中美第一階段貿易協議的情緒起起落落。

與此同時，美國 10 月國內零售銷售上升 0.3%，根據 MarketWatch 調查，此數值符合經濟學家預期。美股三大基準指數週五均創紀錄，削弱黃金需求。

然而，GoldCore 研究主管 Mark O’Byrne 表示，「儘管近期出現一些反直覺的虧損，黃金技術面上和基本面上仍然強勁。從技術面來說，在一系列低點都往上升、高點也往上升的長期移動平均線看來，黃金非常看漲。從基本面來看，黃金需求強勁，因為各國央行又成為淨買家，加上從黃金 ETF 需求強勁這一點可看出黃金零售投資需求激烈。」

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格上升 0.6%，收每磅 2.638 美元，但本週收低 1.6%。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.2%，收每盎司 1682.50 美元，本週收低 1.5%。

1 月交割的白金期貨價格上升 1.3%，收每盎司 894.50 美元，本週收升 0.2%。

SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 週五收低 0.2%，本週升幅收斂至 0.7%。