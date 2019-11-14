根留台灣再報喜 美超微加碼投資200億元

根留台灣投資方案又出現大咖，投資台灣事務所今（14）日宣布，全球伺服器大廠美超微電腦（Supermicro）（SMCI-US）將加碼投資新台幣約 200 億元，新建高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區，及增加自動化系統組裝生產線等。

經濟部指出，美超微是台灣人在矽谷創業成功的典範，挾全球高階伺服器出貨量第 3 大的成就，2009 年返鄉在桃園八德設立美超微科技園區後，持續深耕在台投資。

今年 4 月美超微亞太科技園區舉行二期擴廠動土典禮，總統蔡英文親自出席，當時指出將投資 100 億元，隨著 5G、AI、物 / 互聯網、大數據等雲端應用爆炸性成長，對高階伺服器與儲存設備需求更加殷切，投資台灣事務所代理營運長何坤松今日進一步指出，美超微將擴大投資 200 億元。

美超微將新建構高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區、擴大倉儲及物流中心、增加自動化系統組裝生產線，同時還要招募約 1700 名創新研發及相關專業人才，為下一代高階運算、儲存與高密度的雲端運算提供完整解決方案，更可帶動技術整合的群聚效應。

投資台灣事務所今日也通過另一家晨州塑膠工業帶回 16 億元的投資案，為了因應轉單需求，將在台中外埔新建廠房與智慧自動化產線，擴大 IC 承載盤產能。截至目前，根留台灣投資方案已累計有 20 家企業響應，總金額達 494 億元，預估可創造近 3500 個就業機會。