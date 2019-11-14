大同認列土地處分利益 前3季虧轉盈 EPS 0.44元

大同 (2371-TW) 今 (14) 日公布第 3 季財報，受惠旗下尚志資產土地處分利益，獲利虧轉盈，稅後純益 23.75 億元，較上季、去年同期轉盈，每股純益 1.03 元；累計前 3 季稅後純益 10.04 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.44 元。

大同第 3 季營收 83.49 億元，季增 2.9%、年減 47%；毛利率 4.41%，較上季、去年同期轉盈；營利率 - 24.59%，虧損與去年同期相當；稅後純益 23.75 億元，較上季、去年同期轉盈，每股純益 1.03 元。

大同累計前 3 季營收 245.7 億元，年減 49%；毛利率 - 1.76%，較去年同期盈轉虧；營利率 - 28.74%，虧損較去年同期增加；稅後純益 10.04 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.44 元。

大同表示，由於綠能與華映今年初開始減產，導致營收下滑，獲利則受惠旗下尚志資產處分土城及復北土地，認列處分利益，帶動整體獲利轉盈。

展望後市，大同指出，尚志資產的大同莊園將陸續交屋外，本業 ICT 及電表等在本季陸續交貨，年終尾牙旺季將帶動家電產品銷量，太陽能案場建置也依計畫進行，營運可望緩步回溫。

大同今年第 2 季認列華映鉅額資產減損，導致違反聯貸授信合約條款，大同表示，經向聯貸銀行團申請豁免後，10 月 18 日已獲銀行團同意，並恢復原授信條件及授信期間，第 4 季各項財務比率有望回升。