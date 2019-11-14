富邦人壽為增員 非法取得人力銀行求職者個資 遭罰480萬元

金管會今 (14) 日表示，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽為了增員，不當透過人力銀行，涉嫌非法取得求職者資料，民眾申訴後事件才爆發，有 2 萬多筆個資已被使用，加上其他多項違反保險相關法令情事，金管會依保險法核處富邦人壽罰鍰 480 萬元。

金管會於去 (2018) 年對富邦人壽辦理一般業務檢查時，發現有業務單位在人力銀行假裝是其他公司名義，拿到已隱藏保險增員的履歷求職者名單，涉嫌非法取得求職者資料，相關事件從 2016 年到 2018 年都有發生，且富邦人壽多個通訊處都有類似情形，被竊取的求職者資料達 2 萬多筆，涉及範圍包括 1111 人力銀行以及 104 人力銀行。

金管會指出，對於富邦人壽有業務單位透過不當人力仲介管道，涉嫌非法取得求職者履歷資料，雖然富邦人壽有針對人力招攬作業建立相關內部作業規範，後續也對該案關係人員查核以及宣導，但是並沒有深入針對該案件查核，且也沒有其他積極主動查核作業，導致衍生後續重大爭議案件，控管措施沒有有效發揮功效，因此罰 180 萬元。

另外，金管會也發現，富邦人壽在辦理房貸款徵信作業時，雖然授信審核揭示用途為「購買房屋或修繕房屋」，但實際上，所貸的資金有購買大額躉繳保險商品者，並沒有確認所貸金額實際用途，以及對以貸款方式購買投資型保單的案件，有核保但是沒有詳盡評估妥適性與風險，另外，還有部分要保文件並沒有詳細記載負債金額、也就是該次貸款金額，並不利於核保作業正確性以及風險評估，因此罰鍰 120 萬元。

其他違反保險相關法令，還包括辦理法人保單變更作業沒有建立妥適的檢核措施、法人投保業務沒有留存充分佐證文件以及詳細查核紀錄等等，分別開罰 60 萬元。

其餘針對投資性不動產的風險控管作業、行動投保作業的控管措施、利害關係人交易對象的建檔作業、理賠作業、網路投保的核保作業、不動產投資地上權開發的分析評估作業、辦理客戶職業建檔作業及新契約電訪作業等缺失事項，共計核處 8 項糾正。