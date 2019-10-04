惠普重整計劃逐步展開 再祭庫藏股回購挽救股價跌勢

電腦大廠惠普 (HPQ-US) 由於印表機銷售出現疲軟，公司調整計劃逐步展開，除近日將裁員高達 16% 以及高層變動，董事會近日也加碼庫藏股回購計劃，並進行未來銷售策略調整。

惠普週四 (3 日) 在聲明中表示，將透過解聘和自願提前退休的方式，裁員 7,000 至 9,000 人，這波裁員至 2022 年末，將能為公司節省約 10 億美元。

高層方面，惠普執行長 Dion Weisler 將於 11 月 1 日卸任，新任執行長將由惠普的高階主管老將 Enrique Lores 接任。

營收方面，惠普指出，利潤主要來源出現問題，印表機業務銷售持續減少，未來將提高可使用他廠墨水的相關印表機售價，提高銷售動能，並以專用惠普墨水的低價印表機為銷售主打，提高墨水銷量；此外將推出微流控技術噴墨印表機，開拓健康照護與化妝品市場。

惠普 2019 至今股價已下跌 10%，對此惠普表示，目前股票回購計劃為 17 億美元，預計未來將額外增加 50 億美元回購，可望讓惠普股票殖利率增加 10%，挽救股價跌勢。

此外，惠普預計 2020 財務年度不包括重組成本等項目利潤，為每股 2.22 美元至 2.32 美元，根據彭博的數據顯示，分析師平均預期為每股 2.23 美元，惠普提出的數據，略優於分析師預期。

展望未來，惠普表示，一連串的企業調整下，預計 2020 年將產生 30 億美元的自由現金流，到時將會將其中 75% 現金發放給股東。