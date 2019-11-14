研究表明：Apple Watch確實有利於鑑定心房顫動　但醫界仍採保守態度

根據蘋果內容網站《Appleinsider》報導，蘋果 (AAPL-US) 與史丹佛大學合作進行的心臟研究的成果已於週三在《新英格蘭醫學雜誌》上發表，其指出 Apple Watch 將成為用於鑑定心室顫動的利器。

該研究旨在檢視諸如 Apple Watch 之類的消費電子設備在發掘和診斷威脅生命的心臟相關疾病的有效性。

根據該項研究，於為期 8 個月的試用期間，在超過 419,093 名實驗參與者中有 0.5% 的 Apple Watch 使用者收到了心律不規則的通知。此通知是基於 Apple Watch 心率監測器獲取的讀數並透過特有演算法而產生。

根據 CNBC 的一份報告，其中約有四分之一的人參加了該項研究的進階實驗，該實驗讓實驗者佩戴心臟監測貼片以進行進一步的研究。

研究發現有 84% 的進階實驗參與者被確認患有心室顫動。此研究也表明，諸如 Apple Watch 這樣的消費電子設備確實有助於透過定期檢視使用者的生命數據來辨識潛在的致命因子。除此之外，Apple Watch 還能夠發現鮮少發生的早期心房顫動。

然而，研究人員仍一再強調，該研究仍無法確實證明 Apple Watch 可以成為針對大眾的有效篩檢工具。

該報告稱，儘管研究結果令人振奮，但此研究並仍不足以說服心臟專家相信 Apple Watch 和其他消費類設備是檢測心室顫動的唯一解答。

蘋果於 2017 年底啟動了此項研究，並於去年結束，該研究獲得的數據往後作為 FDA 對 Apple Watch Series 4 引入心電圖加以批准的參考資訊。

在完成心臟研究之後，蘋果希望利用其 Apple Watch 在健康和醫學領域進行新的研究。

這些研究包括:

與世界衛生組織和密西根大學合作的聽力研究

與美國衛生研究院和哈佛大學合作的女性健康研究

與美國心臟協會與各醫療院所合作的心臟與運動研究

這三項研究都將在 Apple Watch 的「Research」應用程式中提供，該應用程式也預計將於近期首次亮相。