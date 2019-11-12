上市敲定 阿里巴巴最快周五IPO？

陸媒報導，港交所將於今 (12) 日對阿里巴巴的上市進行評估，目前預估阿里巴巴募資金額介於 100 億美至 150 億美元間。若評估通過，預計阿里巴巴將在本週五 (15 日) 啟動 IPO，並於下周三 (20 日) 完成定價。

根據消息來指出，這次阿里巴巴 IPO 的擔保人將為中金國際及瑞士信貸，並增聘花旗、摩根大通和摩根士丹利則擔任發行的承銷商。

值得注意的是，近期，阿里巴巴又已邀請數家中國官股行庫旗下投資銀行加入赴港上市的承銷團，包括農銀國際、建銀國際、工銀國際及中銀國際。

綜合報導指出，阿里巴巴原有意依目前美國股價折價 4% 在香港募資，但市場普遍希望折價幅度至少 8-10%，後來傳出阿里巴巴有機會將折價幅度調整至 5%。至於最終訂價，仍未有確切說法，且上市時間也有可能再變動。

不過阿里巴巴仍未對上市消息做出任何評論，至於花旗、摩根大通及摩根士丹利也對承銷消息不予置評，此外，被點名的中資官股行庫也不回應市場傳言。

圖片: 阿里巴巴官方新聞稿

而在雙 11 的促銷節日中，阿里巴巴再度繳出一張亮麗成績單，天貓雙 11 當天成交總金額達人民幣 2684 億元，較去年同期成長 26%，並有高達 12.92 億的物流訂單，更刷新全球線上銷售單日物流新紀錄。

除了屢屢創下新高的銷售紀錄外，最值得關注就是阿里巴巴的伺服器，及雲端系統。今年的雙 11 訂單最高峰曾來到 54.4 萬筆 / 秒，而無延遲的交易過程，反映出阿里巴巴在雙 11 背後所暗藏的科技實力。

阿里巴巴集團 CTO、阿里雲智能總裁張建鋒在週一 (11 日) 更進一步宣布，明年雙 11 將大規模應用「平頭哥」自主研發的「含光 AI 晶片」。

他進一步指出，今年 AI 技術已經廣泛應用於天貓雙 11 的各個應用中，包含熟練運作 11 種語言的客服小蜜，在全球 100 多個國家和地區承擔了大部分客服諮詢，利用 AI 調度的倉儲機器人，使出貨能力提升 60%。