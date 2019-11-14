台股盤前－美中貿易談判不明朗 多方力守月線支撐

台股昨 (13) 日受美中貿易戰談判進度不明朗，加上港股重挫，失守 11500 點關卡，外資也中止連 22 買，多方氣勢轉趨和緩，惟官股進場穩盤，大盤仍力守月線支撐，法人表示，建議投資人短線宜保守操作，但在個股基本面與第 3 季財報加持下，台股仍將維持高檔格局。

美股四大指數昨日收盤表現，道瓊指數上漲 92.1 點或 0.33%，收 27783.59，再創歷史新高；那斯達克指數下跌 3.99 點或 0.05%，收 8482.1 點；標普 500 指數上漲 2.2 點或 0.07%，收 3094.04 點；費城半導體指數上漲 0.44 點或 0.03%，收 1732.86 點。

鴻海昨召開法說會，在蘋果 iPhone 熱銷帶動下，第 3 季毛利率回到 6%，營益率 2.41%，淨利率 2.21%，呈現三率三升，預期第 4 季整體營運仍可優於第 3 季，但去年基期較高，第 4 季及全年營運，仍會較去年衰退。

展望未來，鴻海董事長劉揚偉看好 5G 將帶動伺服器、網通、智慧手機等持續成長，力拚 3-5 年內毛利率可望達 10%，也將擴大投資台灣響應台商回台計畫，另外，宣布將斥資 100 億元，取得亞太電私募股 10 億股，參與 5G 頻譜競標，預計持股比重將從 19.7%，攀升至 40.7%。

生策會進行第六屆理監事改選，電子科技業大頭進入生策會理事會，在 35 名理事中，拿下 11 席，包含廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢、可成董事長洪水樹、緯創董事長林憲銘等皆入列，僅次於醫界代表，占比達 3 成左右，其中，林百里獲理事選舉最高票，可望出任會長，領軍生策會。

蘋果無預警於官網釋出全新 16 吋 MacBook Pro，號稱史上最強蘋果筆電，市場預期，台系相關供應鏈可望受惠，包含金屬機殼廠可成、鎧勝 - KY，鍵盤導光板廠茂林 - KY、精元，以及組裝代工廠廣達都可望受惠。

法人指出，由於美中貿易談判仍不明朗，美股轉為觀望，加上新台幣轉升值氣勢告一段落，惟個股基本面與財報加持，依舊讓台股維持高檔格局，建議短線保守操作。