外資轉賣 官股券商買超13億元 為穩盤暖身

台股今 (13) 日在外資反手轉賣與投資心態持續觀望，終場量縮走跌，下跌 52 點收在 11467 點，失守 11500 點關卡，為抵禦獲利了結賣壓，公股買盤今天進場穩盤，單日買超金額 13.08 億元，是 11 月以來首次單日買超金額超過 10 億元。

美中貿易談判雖朝和談方向發展，但美國總統川普揚言，如果無法達成協議，將調高關稅因應，消息面干擾讓美股四大指數最後平盤作收，外資終止連 22 買，反手賣超 62.6 億元，投信也小幅賣超 2.9 億元，自營商買超近 10 億元。

在熱錢湧進挹注下，台股靠台積電領軍指數一路攻高，衝上 11600 點關卡，隨後在內資獲利了結賣壓下指數雖拉回整理，但仍力守月線，隨著外資反手轉賣，官股券商盤中也開始進場低接穩盤。

觀察今天官股券商進出動態，鎖定權值股中華電、鴻海、南亞科，金融股中有改選題材的彰銀仍是官股券商追捧重點，前五大買超主力公股券商就包辦前三名，分別為兆豐證券、合庫、台銀證券，透露公股積極籌備彰銀改選籌碼。

至於今天有併購題材優勢的被動元件，帶動股價持續衝高，包括漲停的國巨、指標類股華新科等，官股券商趁今天股價上漲時逢高獲利了結。

法人表示，外資在連續 22 天買超後，新台幣由貶轉升，透露外資有退潮跡象，加上台股逢高技術指標過熱，預期短線將持續震盪整理，部分漲多個股恐面臨修正拉回壓力。