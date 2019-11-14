法興：明年美企庫藏股金額5700億美元 有助緩衝經濟衰退

根據一份最新報告顯示，明年標準普爾 500 指數成份股庫藏股金額可能仍有 5700 億美元，但較 2019 年的 6700 億美元和 2018 年的 7480 億美元有所下降。

美企實施庫藏股可能總是受到美國政商界批評，宣稱這種作法壓抑投資，造成收入不平等，但這並沒有使庫藏股熱朝減退。

法國興業銀行 (Societe Generale) 發布的研究報告顯示，自 2010 年以來，標普 500 指數企業回購了相當於該指數市值 22% 的股票，其中 80% 以上的企業都有此規劃。

在今年第 2 季，法興認為回購殖利率約當等於 3.2%，高於 2.2% 的股息殖利率。

債務成本低是回購殖利率飆升的原因之一，目前利率水準僅微高於零。美國總統川普 2017 年的減稅計劃進一步引發了海外現金的大量匯回。自《減稅與就業法案》通過以來，美國非金融企業已將其海外持有的外國獲利減少了 6010 億美元。

這種匯回動作可能按計劃進行，照理說，庫藏股金額應該就會開始減少，但它們仍然很大。報告指出：「我們認為企業庫藏股長期而言仍在加速，這將在美國經濟溫和衰退情景中，為股價走勢提供緩衝作用。」

高科技公司包括蘋果 (AAPL-US)、甲骨文 (ORCL-US)、高通 (QCOM-US)、微軟 (MSFT-US)、博通 (AVGO-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和英特爾 (INTC-US) 都是推動庫藏股的大戶。

緊隨其後的是包括富國銀行 (WFC-US)、美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 等金融機構。

法興銀行估計，科技企業明年將回購 1600 億美元的股票，金融企業將回購 1400 億美元，標普 500 指數的其餘企業將回購 2700 億美元。